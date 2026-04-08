Piden incluir a embajadora de EE.UU. en investigación por tragedia del Jet Set

Bartolo García

NEW YORK, Estados Unidos.– El activista y dirigente comunal dominicano José Sandoval Pérez solicitó la inclusión de la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, en las investigaciones sobre la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set.

Sandoval Pérez, quien también es representante del Distrito 72 del Partido Republicano en Nueva York, considera que la participación de la diplomática contribuiría a fortalecer la credibilidad de los resultados del proceso investigativo.

El dirigente expresó preocupación por el desarrollo de las investigaciones, señalando que, a casi un año del hecho, podrían existir dudas sobre su transparencia.

En ese sentido, afirmó que el proceso podría verse comprometido debido a posibles conflictos de interés relacionados con la defensa legal de los propietarios del establecimiento.

“Las investigaciones podrían estar contaminadas”, sostuvo Sandoval Pérez, al referirse a la relación entre actores vinculados al caso.

El comunicador, oriundo de Navarrete, Santiago, entiende que la inclusión de la embajadora estadounidense permitiría garantizar mayor imparcialidad y confianza en los resultados.

Asimismo, recordó que en la tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025, fallecieron 236 personas, incluyendo figuras reconocidas como el artista Rubby Pérez y el exbeisbolista Octavio Dotel.

Indicó además que entre las víctimas también hubo ciudadanos estadounidenses, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de involucrar a la representación diplomática en el proceso.

Por este caso, figuran como imputados los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y su hermana, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.