Tuto Tavárez

Melky Cabrera no será recordado en el béisbol de Grandes Ligas, por la cantidad de jonrones que conectó.

En total fueron 144 los batazos fuera del parque de Melky, pero hizo hazañas con los batazos largos que habrá que recordarlo.

Por ejemplo, el pasado miércoles el torpedero de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe disparó un Grand Slam y hubo que recordar a Melky.

Volpe se convirtió en el tercer jugador más joven que conecta un jonrón con las bases llenas para el equipo del Bronx.

El número 1 es el gran Mickey Mantle, quien lo hizo con el uniforme de rayas con 20 años y 280 días.

El dominicano Melky Cabrera es el segundo más joven en pegar un cuadrangular con las bases llenas con los Mulos, tenía 21 años y 328 días.

Cuando Volpe la sacó con los sacos llenas el miércoles, tenía 22 años y 12 días, para ser el tercero más joven con los famosos Yankees.

Pero, Melky es el único jugador ambidiestro que ha disparado tres Grand Slam con equipos diferentes.

En una columna de Luichy Sánchez reseña que Melky la sacó con las bases llenas el 5 de julio del 2006 con NYY.

El 29 de julio del 2011 con Kansas City y el 30 de mayo del 2016 con los Medias Blancas de Chicago.

De sus 144 jonrones, Melky solamente disparó 36 con los Yankees, jugando además para Atlanta, Kansas City, Toronto, White Sox, Cleveland y Piratas.

Totalizó 1887 juegos en las mayores, con 6878 turnos, disparó 1962 hits, promedio de 285, aderezado con 45 triples, 383 dobles, impulsó 854, anotó 895 y se robó 101 bases.

El año pasado anunció su retiro de la pelota invernal, donde accionó para las Águilas Cibaeñas, principalmente en la postemporada.

SQUEEZE PLAY: Miguel Induráin ganó 5 veces consecutivas el Tour de Francia… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este martes a las 6:00 rueda de prensa en la iglesia San Ramón Nonato…Detalles del Torneo de Golf de la Fundación San Juan Eudes…Nuestra solidaridad con el alcalde Abel Martínez por el fallecimiento de su madre doña Mélida Durán…Y a todas la familia…Conocí a Don Chito el patriarca de los Martínez Durán, hombre de iglesia…Es duro despedir una madre…Muy buena y alegre la actividad del pasado domingo en el playcito Chilote Llenas en el patio de la escuela Venezuela…Ese playcito es un pulmón en el centro de la ciudad…Para los niños del Congo y sus alrededores y los estudiantes de la escuela Venezuela…Solo hay que darle condiciones al terreno y algunos retoques…El conocido baloncestista Paris Bass fue el más valioso del Juego de Estrellas en Puerto Rico…Bass ha jugado mucho en el Baloncesto Superior de Santiago…Joe Checo está indignado con el caso de Frank Sosa…”Así les pagan a los que dan sus vidas por el deporte”…Por cierto, Yiyo Cruz me asustó…Me enteré que Frank Sosa estaba interno en el Seguro Social…Y Yiyo me envía un video con una culebra que apareció en la emergencia del Seguro Social…Y le agregó, mordió un hombre…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Karl Malone, quien jugó para Utah Jazz y apodaban el Cartero, es el tercer máximo anotador de la NBA…Por hoy, out 27.