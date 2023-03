What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Al doblar la esquina están el Clásico Mundial de Béisbol y la Liga Dominicana de Fútbol.

*

Son dos disciplinas deportivas donde sus dirigentes se manejan de forma muy diferentes.

*

Cuando un equipo de béisbol abre su campo de entrenamientos, la instalación se llena de fanáticos y cronistas deportivos.

*

Pero los equipos de fútbol, hasta sus prácticas son a puertas cerradas, hasta para sus propios seguidores.

*

Un manager de béisbol no teme dar a conocer su rotación de lanzadores dos semanas antes.

*

El Director Técnico (DT) del fútbol no suelta ninguna prenda y se mantiene hermético durante el proceso de preparación.

*

Los comunicadores que hacen programas antes de los juegos en los estadios para béisbol, ofrecen hasta con 3 horas de anticipación las alineaciones.

*

Los oncenos titulares en un partido de fútbol, no se conocen hasta 2 o 3 minutos antes de echar el balón a rodar.

*

Hablé de esta inquietud con unos amigos sudamericanos que saben mucho de balompié y me han dado el privilegio de pertenecer al grupo Solo Fútbol.

*

Uno opinó que ciertos DT son muy nerviosos y esa es una forma de demostrarlo y para otro es para ocultar la táctica al entrenador contrario.

*

En béisbol a la pelota no se le debe dar con los pies, mientras que en el fútbol, excepto el portero, no se deben usar las manos.

*

En el fútbol el balón lo lleva el equipo que va a la ofensiva, mientras que el béisbol es el único deporte donde la pelota está en manos del conjunto a la defensiva.

*

SQUEEZE PLAY: A propósito de béisbol y fútbol, Dámaso García fue un futbolista que luego se hizo jugador de Grandes Ligas…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Que dolorosa la muerte la noche del sábado de Lizandro De la Cruz entrenador de fútbol…Lizandro, quien cumpliría 26 años el 13 de este mes, tuvo un accidente y no pudo sobrevivir…A pesar de su juventud, batalló pero el sábado expiró…era entrenador muy querido en el Instituto Iberia y en la Academia de Juan Carlos Vidal…A pesar de quedar huérfano muy jovencito Lizandro era un fajador y el año pasado se graduó de Administración en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)…Los alumnos de Lizandro que conozco hablan maravillas del profesor…Dice Diomedes Girón que él y Mauricio Espinal es el mejor dúo de todos los tiempos en el Baloncesto Superior de Santiago…Ojalá, algunos se animen a decirnos cuál es su mejor dúo o si coinciden con Girón…Espero opiniones…Sobre eso que dice Girón no opinaré, pero como dirigente de base Eddy Almonte y Leo Santos les llevan la milla, jijiji…Los periodistas estuvieron jugando dominó el fin de semana…Fellito Ortiz se presentó con la intención de ampliar su récord en dominó y lo logró…Fellito jugó 10 manos y las perdió todas, con la cual se consolidó como el jugador con más derrotas…Si aquí no predominara la chercha y vulgaridad, en los Premios Soberano entregaran una estatuilla al programa Naturaleza Viva…Eso es lo que se llama un programa educativo y defensor de nuestro medio ambiente…José Devarez y Alex Corona cada sábado de 8:00 a 9:00 de la mañana por Teleuniverso…A propósito de béisbol y fútbol, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Mariano Rivera, para muchos el mejor relevista que ha tenido el béisbol, quería ser como Pelé, para muchos el mejor futbolista que ha tenido este deporte…Por hoy, out 27.