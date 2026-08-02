Tuto Tavárez

(XVI)

Los atletas de Santiago en Juegos Santo Domingo 2026

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Larry Aracena (Karate): Es uno de los karatecas más destacados de la República Dominicana en la modalidad de Kata, disciplina en la que ha representado exitosamente al país en múltiples competencias internacionales, consolidándose como una de las principales figuras del karate dominicano y orgullo deportivo de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

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Especialidad Kata Individual y Kata por Equipos. Selección Nacional: Miembro de la Selección Nacional de Karate de Quisqueya la Bella.

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Larry fue medallista de Bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la modalidad de Kata Individual Masculino, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del karate dominicano a nivel continental.

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Clasificado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y a

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tras conquistar la medalla de oro en

el clasificatorio regional celebrado en México.

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Campeón Panamericano Juvenil, obteniendo medalla de oro en Kata durante el

Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil celebrado en Bolivia en 2015.

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Múltiple campeón nacional y medallista internacional en diversos eventos de karate, tanto en categorías juveniles como de adultos. Ganador de medallas de oro en el Campeonato Mundial Shito Ryu-Shito Kai celebrado en Monterrey, México, demostrando un alto nivel técnico en la modalidad de Kata.

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Fue reconocido como Atleta del Año de Santiago por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), distinción otorgada por sus extraordinarios resultados nacionales e internacionales.

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También ha sido premiado por la Unión Deportiva de Santiago (UDESA) como uno de los atletas más sobresalientes de la provincia.

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Además de sus éxitos deportivos, Larry Aracena se ha distinguido por su excelencia académica. Durante su formación escolar sobresalió tanto en el ámbito educativo como deportivo, llegando a posicionarse entre los mejores karatecas juveniles del mundo y obteniendo reconocimientos por su rendimiento académico.

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Larry Aracena representa el ejemplo del atleta integral: disciplina, perseverancia, excelencia académica y compromiso con el deporte. Su trayectoria lo convierte en una de las figuras más importantes del karate dominicano contemporáneo y en una inspiración para las nuevas generaciones de karatecas de Santiago y de toda la República Dominicana.

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SQUEEZE PLAY: Aptitud: Capacidad para realizar algo. Ejemplo: Desde niña demostró aptitud para la música…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si me impresionó la pista de ciclismo BMX Racing, la de Mountain Bike (MTB), me dejó con la boca abierta…Los pedalistas de ciclismo de montaña son súper atletas y valientes en terrenos accidentados…No voy a contar, vaya a ver esta dos maravillas en la Barranquita…El miércoles será la rueda de prensa para dar los detalles del Maratón Monumental Primer Santiago de América…Será a las 6:15 de la tarde, en el Centro de Convenciones y Cultural Dominicano UTESA…República Dominicana 1 Guatemala 0, gol de Lucas Bretón, de Santiago, del Instituto Iberia y del Cibao FC…República Dominicana 1 México 1, gol de Javier Roces, de Santiago, del Instituto Iberia y del Cibao FC…Marileidy Paulino, prima de José Luis Paulino, Pedro Paulino, Chilo Paulino y Francisco Vicente Paulino, corre este lunes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Actitud: Disposición de ánimo que se manifiesta exteriormente. Ejemplo: Con esa actitud arrogante no conseguirá nada…Por hoy, out 27.