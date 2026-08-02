Las redes no Tumban Gobierno

Por JUAN T H

Lo he dicho otras veces, pero quiero reiterarlo: Las redes sociales no tumban ni derrocan gobiernos.

Son los pueblos, debidamente organizados y concientizados, los que tienen ese poder.

No conozco un solo caso en que un gobierno legitimo haya sido derrocado por los “influencers” que manejan, controlan o dirigen las redes sociales, los “bots” (robos electrónicos), etc.

Sin embargo, creo que el gobierno, piensa o cree lo contrario, que los manejadores de las redes sociales tienen la fuerza suficiente como para echarlo del poder, con o sin elecciones. Y que los “nuevos líderes” virtuales, sobreestimándose, piensan lo mismo.

Ambos están en un error: Las redes sociales no derrocan gobierno.

Es cierto que los tiempos de convencer y de influir en la población han cambiado, porque ya no es imprescindible un balcón para dirigirse al pueblo, ni mítines, caravanas o concentraciones en los parques y plazas, ya que, de algún modo, la Internet, con sus diferentes plataformas digitales, ha provocado un cambio sustancial en la manera de llegar al gran público.

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que encabeza Luís Abinader llegó al poder, no por las redes sociales, aunque algunos “influencers” se atribuyen su éxito; el PRM llegó porque el pueblo se hartó de los 20 años del PLD, de la corrupción, de la impunidad, por la división entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y por la promesa de “cambio” del candidato presidente.

Abinader fue reelecto por el pueblo con un 57%, no por las redes. Es al pueblo que Abinader y el PRM tienen que agradecerle; es para el pueblo que Abinader y el PRM tienen que gobernar.

Recientemente le aconsejé al presidente, con la mejor de las intenciones, que abandonara el celular durante un buen tiempo, bloqueara algunos “amigos” y se saliera de los grupos de wasap y se dedicara a gobernar en beneficio del pueblo dominicano, como lo ha venido haciendo desde que asumió el cargo hace ya más de seis años. Pienso, presidente amigo, que usted se haría un gran favor.

No les dedique tanto tiempo a las redes sociales, presidente. Aliméntese bien, descanse, duerma ocho horas. Cuando llegue a su casa “tire” los celulares en un rincón y póngalos a cargar hasta el día siguiente. Raquel, “las niñas” y el pueblo se lo agradecerán.

Déjele el manejo de sus redes sociales a José Ignacio Paliza, Guido Gómez Mazara, Félix Reina, Alberto Caminero, Eylin, Lourdes, Mercedita, mientras usted ocupa su tiempo en gobernar, que el pueblo, mayoritariamente, en unas elecciones libres, lo eligió para eso. Usted tiene un mandato supremo del pueblo dominicano: ¡Gobernar bien! ¡Como en efecto lo ha venido haciendo! La FAO, un organismo de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el país fuera del hambre crónica. ¡Un hito!

De igual manera otras entidades internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, entre otros, muestran los avances que ha logrado el país bajo su mando.

El país va bien, presidente. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen los organismos internacionales, lo números no mienten, hablan por sí mismos. No se preocupe tanto por lo que dicen los sectores interesados de la oposición a través de las plataformas digitales. ¡Y siga gobernando, que para eso lo eligieron! ¡Y no olvide, querido amigo: las redes no tumban gobierno!