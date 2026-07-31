JCE realizará jornada especial de renovación de cédulas en Cristo Rey

Bartolo García

La Junta Central Electoral (JCE) anunció la realización de un operativo especial de cedulación en el sector Cristo Rey, en Santo Domingo, desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto, con el propósito de facilitar el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral a los residentes de esa comunidad.

Para la jornada, la institución instalará dos unidades móviles en puntos estratégicos del sector. Una estará ubicada en el Club Los Cachorros, en la avenida Ortega y Gasset esquina Nicolás de Ovando, mientras que la otra funcionará en el salón parroquial de la Iglesia Cristo Rey, en la calle Respaldo C41 No. 1.

La JCE informó que durante los tres días del operativo se brindará atención a todos los ciudadanos, independientemente del mes de su cumpleaños, permitiendo que un mayor número de personas pueda renovar su documento de identidad sin las restricciones habituales del calendario.

Además del servicio de cedulación, la institución dispondrá de personal especializado de las direcciones de Cedulación y Registro Civil, quienes ofrecerán orientación y asistencia a las personas que necesiten realizar trámites especiales relacionados con la renovación del documento o con servicios del registro civil.

Con esta iniciativa, la Junta Central Electoral busca acercar sus servicios a la población y agilizar el proceso de emisión de la nueva cédula, garantizando una atención más accesible y eficiente para los residentes de Cristo Rey durante los días que estará en funcionamiento este operativo especial.