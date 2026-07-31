Banco Popular conquista tres premios Effie por la efectividad de sus campañas publicitarias

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano fue reconocido con tres premios en los Effie Awards República Dominicana 2026, galardones que distinguen las campañas de mercadeo y publicidad más efectivas del país por su capacidad de integrar creatividad, estrategia y resultados de negocio. La entidad obtuvo dos premios por su campaña “Autoferia 2025 – Lo mejor pasa en el camino” y otro por “El banco que habla Gen Z”.

La campaña “Autoferia 2025 – Lo mejor pasa en el camino” recibió un premio de Plata en la categoría Data-Driven y un premio de Bronce en la categoría Finanzas & Banca. Por su parte, la propuesta “El banco que habla Gen Z” fue galardonada con un premio de Plata en la categoría Influencer Marketing, gracias a su enfoque dirigido a conectar con las nuevas generaciones.

“El banco que habla Gen Z” fue galardonada con un premio de Plata en la categoría Influencer Marketing.

La institución financiera destacó que los Effie Awards valoran no solo la creatividad de las campañas, sino también su capacidad para cumplir objetivos concretos, conectar con las audiencias y generar resultados medibles. En ese sentido, los reconocimientos respaldan la estrategia de mercadeo del Popular, basada en la innovación, el análisis de datos y el conocimiento profundo de las necesidades de sus clientes.

El Banco Popular explicó que su filosofía de comunicación concibe la creatividad como una herramienta para desarrollar propuestas relevantes que fortalezcan la relación con las personas y aporten valor tanto a los clientes como a la organización. Esta visión ha permitido diseñar campañas alineadas con objetivos estratégicos y con impacto en el desempeño del negocio.

En el caso de “Autoferia 2025 – Lo mejor pasa en el camino”, la campaña incorporó análisis de audiencias, segmentación y una estrategia multicanal, desarrollada junto a la agencia Pagés BBDO, para responder al comportamiento del mercado de vehículos a finales de 2025. Como resultado, las solicitudes de financiamiento vehicular aumentaron un 11.76 % respecto al año anterior, superando la meta establecida.

Mientras tanto, “El banco que habla Gen Z”, desarrollada en colaboración con la agencia Liquid, estuvo enfocada en comprender los intereses, el lenguaje y las formas de comunicación de los jóvenes, fortaleciendo el vínculo del Banco Popular con este segmento. Con estos tres galardones, la entidad reafirma su compromiso con un mercadeo estratégico, centrado en las personas y orientado a generar resultados tangibles, demostrando que las mejores campañas son aquellas que responden a necesidades reales y producen un impacto positivo tanto para la sociedad como para el negocio.