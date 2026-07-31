Cuisine by Electrodom y DRIJA amplían su presencia con nueva tienda en Santiago

Bartolo García

Cuisine by Electrodom y la marca internacional de electrodomésticos empotrables DRIJA inauguraron una nueva tienda en Santiago de los Caballeros, ubicada en la calle Rafael Vidal No. 18, con el propósito de acercar a los clientes de la región una experiencia de compra especializada y un amplio portafolio de soluciones para el hogar.

Alexandra y Leo Abreu

Nelson Peralta y Francisco Sanchiz

La nueva sucursal exhibe la línea completa de productos DRIJA, permitiendo a los consumidores acceder a electrodomésticos empotrables de alta gama en un espacio diseñado para ofrecer asesoría personalizada y una experiencia adaptada a las necesidades de cada cliente. La iniciativa también busca fortalecer la presencia de ambas marcas en el mercado del Cibao.

Euclides Marmolejos y Ginet de Peña

Además de atender al público en general, el establecimiento fue concebido como un espacio de inspiración para arquitectos, diseñadores y desarrolladores, quienes podrán conocer de primera mano las distintas soluciones que ofrece la marca y visualizar cómo sus productos pueden integrarse en proyectos residenciales y comerciales.

Vista Parcial del showroom Drija en Santiago De Los Caballeros

La inauguración reunió a medios de comunicación, aliados comerciales e invitados especiales, quienes participaron en una experiencia culinaria dirigida por el chef Leandro Díaz, mientras que la conducción del acto estuvo a cargo de Francisco Sanchíz como maestro de ceremonias.

Brenda Sánchez y Arisleidy Jiménez

Karina Fabián y Arleen Sánchez

Los representantes de Cuisine destacaron que esta apertura refleja el compromiso de la empresa con la innovación y la excelencia, ofreciendo un espacio donde convergen el diseño, la tecnología y la funcionalidad. La tienda cuenta con una exhibición de más de 200 electrodomésticos, brindando alternativas para proyectos de diferentes dimensiones y estilos.

Chef Leandro Díaz, realizando experiencia culinaria, para los asistentes

Mary Fernández, Randy Peña y Claudia Laso

Por su parte, DRIJA, empresa de origen árabe-venezolano con presencia en 14 países, reafirmó que la apertura de esta nueva tienda fortalece su estrategia de expansión en América Latina y consolida su liderazgo en el segmento de electrodomésticos empotrables. La marca apuesta por integrar diseño premium, calidad y alto rendimiento, con el objetivo de convertir la cocina en el centro de la vida moderna y ofrecer soluciones que combinen funcionalidad y estética para hogares y espacios comerciales.