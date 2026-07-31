Cuisine by Electrodom y DRIJA amplían su presencia con nueva tienda en Santiago

Bartolo García
Cuisine by Electrodom y la marca internacional de electrodomésticos empotrables DRIJA inauguraron una nueva tienda en Santiago de los Caballeros, ubicada en la calle Rafael Vidal No. 18, con el propósito de acercar a los clientes de la región una experiencia de compra especializada y un amplio portafolio de soluciones para el hogar.
La nueva sucursal exhibe la línea completa de productos DRIJA, permitiendo a los consumidores acceder a electrodomésticos empotrables de alta gama en un espacio diseñado para ofrecer asesoría personalizada y una experiencia adaptada a las necesidades de cada cliente. La iniciativa también busca fortalecer la presencia de ambas marcas en el mercado del Cibao.
Además de atender al público en general, el establecimiento fue concebido como un espacio de inspiración para arquitectos, diseñadores y desarrolladores, quienes podrán conocer de primera mano las distintas soluciones que ofrece la marca y visualizar cómo sus productos pueden integrarse en proyectos residenciales y comerciales.
La inauguración reunió a medios de comunicación, aliados comerciales e invitados especiales, quienes participaron en una experiencia culinaria dirigida por el chef Leandro Díaz, mientras que la conducción del acto estuvo a cargo de Francisco Sanchíz como maestro de ceremonias.
Los representantes de Cuisine destacaron que esta apertura refleja el compromiso de la empresa con la innovación y la excelencia, ofreciendo un espacio donde convergen el diseño, la tecnología y la funcionalidad. La tienda cuenta con una exhibición de más de 200 electrodomésticos, brindando alternativas para proyectos de diferentes dimensiones y estilos.
Por su parte, DRIJA, empresa de origen árabe-venezolano con presencia en 14 países, reafirmó que la apertura de esta nueva tienda fortalece su estrategia de expansión en América Latina y consolida su liderazgo en el segmento de electrodomésticos empotrables. La marca apuesta por integrar diseño premium, calidad y alto rendimiento, con el objetivo de convertir la cocina en el centro de la vida moderna y ofrecer soluciones que combinen funcionalidad y estética para hogares y espacios comerciales.