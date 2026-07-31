La Fiera Típica debuta con un álbum inédito que apuesta por renovar el merengue típico

Bartolo García

El merenguero Christopher Reyes, conocido artísticamente como La Fiera Típica, presentó su primer álbum compuesto exclusivamente por canciones inéditas, titulado “Viento, licor y sal”, una producción con la que busca abrir una nueva etapa en su carrera y reafirmar su compromiso con la evolución del merengue típico dominicano.

El disco está integrado por 12 temas originales, varios de ellos escritos por el propio artista, quien asumió el reto de plasmar en sus composiciones experiencias personales, emociones y una propuesta musical auténtica. Con este proyecto, La Fiera Típica apuesta por un repertorio fresco que mantiene la esencia del género mientras explora nuevas sonoridades.

Como tema principal del álbum, el cantante presentó el sencillo “Viento, limón y sal”, de su autoría, una canción que propone una fusión entre el merengue típico y elementos de la música urbana, logrando un estilo moderno sin perder las raíces que caracterizan este ritmo tradicional dominicano.

El lanzamiento del sencillo estuvo acompañado por un videoclip dirigido por José López y su equipo de producción, grabado en Coco Mar y en diferentes playas de la provincia de Montecristi. La producción audiovisual fue presentada oficialmente durante un acto celebrado en el bar del Gran Teatro del Cibao, en Santiago.

Con esta nueva propuesta, La Fiera Típica busca acercarse a las nuevas generaciones de oyentes, sin dejar de lado al público tradicional del merengue típico. El artista apuesta por una combinación de calidad musical, creatividad y sentimiento, con el objetivo de fortalecer la presencia del género en la escena nacional.

El manejador y empresario artístico Manny Rodríguez informó que el álbum “Viento, licor y sal” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. Destacó que esta producción reafirma el compromiso de La Fiera Típica con la innovación y la proyección del merengue típico, impulsando una propuesta que busca mantener vigente uno de los ritmos más representativos de la cultura dominicana.