Don Omar encabezará el regreso del Festival Presidente 2026

Bartolo García

La marca Presidente, de Cervecería Nacional Dominicana, anunció al cantante Don Omar como el primer artista confirmado para el esperado regreso del Festival Presidente 2026, marcando el inicio de una serie de revelaciones diarias que darán a conocer la cartelera oficial del evento. El intérprete puertorriqueño volverá a presentarse en República Dominicana tras casi una década de ausencia de los escenarios del país.

La organización destacó que la participación de Don Omar reafirma el compromiso del festival de reunir a artistas que han marcado generaciones y ofrecer espectáculos de alto nivel para el público dominicano y visitantes de la región. Asimismo, informó que los próximos nombres del cartel serán anunciados diariamente a través de las plataformas digitales de Cerveza Presidente.

El Festival Presidente 2026 regresará al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, bajo la producción de SD Concerts y con el patrocinio de Scotiabank y Visa. Esta edición incorporará un innovador formato multiescenario, concebido para fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como un importante centro regional de entretenimiento.

El presidente de Cervecería Nacional Dominicana, Fabián Suárez, afirmó que el festival representa mucho más que un evento musical, al considerarlo un motor de desarrollo económico y cultural. Explicó que esta plataforma impulsa la actividad comercial, genera oportunidades para distintos sectores productivos y contribuye al crecimiento de la economía dominicana.

La empresa indicó que, incluso antes de su realización, el festival ya ha comenzado a dinamizar la economía mediante iniciativas como “Miércoles de Festival”, activaciones en fiestas patronales y el patrocinio de diversos eventos. Estas acciones benefician a más de 56,000 puntos de venta, además de impactar sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía y la producción artística.

Los organizadores también informaron que el Festival Presidente 2026 implementará un modelo integral de responsabilidad social y sostenibilidad, con espacios para emprendedores locales, una variada oferta gastronómica, accesibilidad para personas con discapacidad, puntos de hidratación, manejo eficiente de residuos y estrictos protocolos de seguridad. La fecha de inicio de la venta de boletas será anunciada en los próximos días, junto con nuevas confirmaciones de artistas que formarán parte de esta esperada edición del festival.