Daniel Rivera resalta impacto de la Autovía del Ámbar en el crecimiento económico del Cibao

El senador asegura que la nueva carretera reducirá el tiempo de viaje entre Santiago y Puerto Plata, fortalecerá el turismo y elevará la seguridad vial en la región

Bartolo García

El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, destacó la construcción de la Autovía del Ámbar como una de las obras de infraestructura más trascendentales para el desarrollo del Cibao Norte, Sur y Noreste, al considerar que transformará la conectividad entre Santiago y Puerto Plata y dinamizará la economía regional.

Rivera explicó que la nueva vía permitirá reducir el tiempo de recorrido entre Santiago y Puerto Plata de una hora y media a solo 30 minutos, facilitando el desplazamiento de personas y mercancías. Indicó que esta mejora favorecerá la integración económica entre ambas provincias y beneficiará también a otras demarcaciones del Gran Cibao, como La Vega y Espaillat.

El legislador señaló que el proyecto representa una inversión de RD$28,800 millones y tendrá un impacto positivo en sectores estratégicos como el turismo, el comercio, la industria, la salud, la agropecuaria, la avicultura, además del turismo de montaña y el vinculado a la educación superior, fortaleciendo el desarrollo integral de la región.

Asimismo, valoró el respaldo que ha recibido la iniciativa por parte del Gobierno dominicano, destacando la reciente visita a Santiago de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, como muestra del compromiso oficial con la ejecución del proyecto. Agregó que más de 70 organizaciones han expresado su apoyo a la construcción de la autovía.

Rivera también afirmó que la nueva carretera contribuirá significativamente a reducir los accidentes de tránsito en el corredor Santiago–Puerto Plata, considerado uno de los más peligrosos del país. A su juicio, la infraestructura ofrecerá mayores niveles de seguridad vial y permitirá además un ahorro en el consumo de combustible, beneficiando tanto a conductores particulares como al transporte de carga.

La Autovía del Ámbar tendrá una extensión aproximada de 32.7 kilómetros, contará con cuatro carriles de circulación, una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora y dos túneles que atravesarán la Sierra Septentrional, concebidos para proteger los ecosistemas y mejorar la movilidad. Para Daniel Rivera, esta obra marcará un antes y un después en el desarrollo del Cibao, al fortalecer la conectividad y crear nuevas oportunidades de crecimiento para toda la región.