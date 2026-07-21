Tuto Tavárez

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Los atletas de Santiago en Juegos Santo Domingo 2026

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Edward Rojas Jr (Voleibol): Nacido el 14 de noviembre del 2002, apodado también “El Cuchillito” en honor a su padre, se ha consolidado como la gran superestrella de la malla alta de la región Norte y como miembro oficial de la Selección Nacional de Voleibol de la República Dominicana.

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Superando la etiqueta de “promesa”, hoy en día es uno de los atacantes más dominantes y explosivos de todo el país.

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Líder de la Selección de Tamboril: Ha comandado a su municipio, a conquistar tres campeonatos consecutivos en el Torneo Intermunicipal de Voleibol Superior de Santiago.

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Récords de Puntos: En las finales intermunicipales ha montado espectáculos ofensivos históricos, llegando a registrar partidos memorables de hasta 38 puntos (32 remates, 3 bloqueos y 3 ases) jugando en la posición de salidor/esquina.

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El “Todos Estrellas”: Ha arrasado con las distinciones individuales en los torneos élite de la Ciudad Corazón, cargando simultáneamente con los trofeos de Jugador Más Valioso (MVP), Mejor Servicio y Líder en Puntos.

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Éxito con la Provincia: Junto a su padre (como parte del cuerpo dirigencial/veterano), llevó a la provincia de Santiago a coronarse Campeón Nacional en las competiciones oficiales de la Federación Dominicana de Voleibol (FEDOVOLI).

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Ficha Técnica del Jugador: Estatura: 1.92 metros. Alcance de Ataque (Spike): 320 centímetros. Posición: Opuesto / Salidor de esquina. Participación en torneos nacionales e internacionales: Norceca U23, Cuba Copa Panamericana U23, Surinam Norceca Final six, Canadá Norceca final four, México Copa panamericana de mayores.

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Edward Rojas en México Campeón torneo playero Wibia 2026 2 años consecutivos sub campeón playero Villa Tapia Base de entrenamiento y partidos de preparación en Caracas, Venezuela (2026) Cali, Colombia 2025-2026, como integrante de la preselección nacional masculina, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Jabiel Polanco (Gimnasia): Campeón Panamericano de anillas en los juegos Panamericanos Juveniles 202.

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Medalla de Bronce Panamericana en Salto, finalista en los Centroamericanos de El Salvador 2022 en 4 de los 6 aparatos.

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Jabiel Polanco conquistó cinco medallas en El Salvador, cuatro oros en caballo de salto, piso o suelo, barras paralelas y anillas. También sumó un bronce en caballo con arzones.

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El destacado gimnasta comenzó desde pequeño en el Complejo Deportivo de La Barranquita, donde fue creciendo y desarrollando sus condiciones.

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Jabiel Polanco es orgullo de Santiago y estará defendiendo los colores patrios en Santo Domingo 2026.

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SQUEEZE PLAY: El primer Mapamundi en el que aparece representado por primer vez el nuevo mundo, fue hecho por Juan de la Cosa…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este miércoles es el novenario de Marllelyng Calderón, esposa del amigo Eledy Meléndez…Marllelyng falleció el p12 de este mes…La misa será a las 6:00 de la tarde en la iglesia San José de la Montaña…Vamos acompañar a Eledy en este momento difícil…El lunes me encontré con Salvador Sánchez al cuadrado…Si, porque andaban el padre y el hijo de nombres homónimo…El Trúbalo Mayor y el Titi…Nene Olivares está preparando el encuentro anual de los Trúbalos y el juego del recuerdo en el club Yolo Pérez…Huguito López superó al padre Hugo López en boliche…Gustavo Rodríguez le gana a los dos juntos…El Bolazo es entrenado por Rolando Sebelén…Donald Trump es duro, quiere montar el próximo Mundial de Fútbol…En la Liga Chino Suazo van dos no hitter y un juego perfecto…Esos niños tiran piedras…Me dice “M bola de Cristal Empañada”, que, Otelo es un marido o amante muy celoso…Por hoy, out 27.