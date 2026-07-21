Reinauguración de la Plaza de la Bandera

Por JUAN T H

Hace algunos años, estando en la República Popular China, después de recorrer algunas ciudades, incluyendo. por supuesto, la Muralla y la aldea Shaoschan, donde nació el “Gran Timonel”, Mao Tse Tung, (Mao Zedong), entre otras importantes comunidades emblemáticas, me llevaron a Pekín, también conocida como Boeing, la capital, para mostrarme una maqueta enorme donde estaba diseñada, lo que sería la ciudad dentro de 20 años. ¡Quedé gratamente impresionado de cómo, 15 o 20 años antes, ya los ingenieros, arquitectos, diseñadores y el Partido Comunista, tenían planificada la ciudad!

Lo mismo me sucedió camino a la enorme presa Las Tres Garganta. Una autopista que parecía no terminar nunca, de 8 o diez carriles en ambos sentidos, pero un flujo mínimo de vehículos. Le pregunté a la interprete por qué una vía tan grande para un tránsito ten reducido. Y me contestó: “Hoy hay poco flujo de vehículos, vuelve dentro de diez años…” (En China la planificación no es de cuatro años, porque el gobierno no es de cuatro años. Me recordó la fábula de Mao, “El viejo tonto que removió la montaña”)

Cuando accedí a la invitación del buen amigo Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, un funcionario que funciona, no imaginé que la transformación urbanística del túnel de la Plaza de la Bandera fuera de tal magnitud, belleza y esplendor. ¡quedé maravillado! (Lo mismo supongo les ha pasado a los conductores de los dos mil 500 vehículos por hora que transitaba por la vía creando un entonamiento sin fin, con un costo incalculable en combustible y tiempo)

El presidente Luís Abinader y su esposa, doña Raquel Arbaje, estaban notablemente emocionados observando la fluidez con que los vehículos transitaban.

La obra tiene una longitud de 1.2 kilómetros, a cuatro caliles, con los más altos estándares de calidad, con un costo de tres mil 300 millones de pesos financiados a través del acuerdo con Aerodón, construida en un tiempo récord de 18 meses. La gigantesca obra agilizará el transito Norte-Sur, en la avenida Gregorio Luperón. Cuenta con sistema contra incendio, extractores de gases, cámaras de vigilancia conectadas al 911, iluminación y planta eléctrica. Algunos vehículos pesados podrán usar el túnel a excepción de la doble cabina, más no así las motocicletas. El problema del drenaje pluvial de la obra quedó resuelto, según el ministro Estrella.

No hay dudas que en el gobierno del presidente Luís Abinader, “el Sur también existe”, como dice el poeta de Mario Benedetti, hecho cambión por Joan Manuel Serrat, hace años. No existe una provincia, municipio o paraje del Sur que no hayan sido impactados positivamente por el gobierno de Abinader y el PRD, amén de la circunvalación de Azua y Peravia, el Puerto de Barahona, ampliación del acueducto de Azua, el proyecto turístico de Cabo Rojo en Pedernales, la carretera Enriquillo-el Higüero de más de 13 kilómetros que beneficia a más de 300 mil habitantes en Barahona, ampliación y remodelación de la Carretera Sánchez, entre muchas otras,

¡Ningún gobierno anterior, incluyendo el de Danilo Medina, que es Arroyo Cano, un campo que dejó a abandonado sumido en la pobreza y la miseria, había hecho tanto en tan poco tiempo, por la región Sur, como el presidente Luís Abinader!