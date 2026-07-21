Stefano Mazzoli conquista el Corales Puntacana Championship 2026 y logra su primer título en el PGA TOUR

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia.– El italiano Stefano Mazzoli conquistó la novena edición del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event 2026, al finalizar con 20 golpes bajo par (-20) y obtener el primer título de su carrera en el PGA TOUR, tras una emocionante definición en el hoyo 18 del campo Corales.

Mazzoli firmó una ronda final de ocho birdies y dos bogeys, para un acumulado de 268 golpes, superando por un impacto al inglés Todd Clements, quien había liderado el torneo durante las tres primeras jornadas. El italiano selló su victoria con un espectacular birdie en el último hoyo, desatando la celebración entre los cientos de aficionados presentes.

Con este triunfo, el jugador italiano, quien compite en el Asian Tour y el DP World Tour, aseguró su tarjeta del PGA TOUR hasta 2028, además de obtener 300 puntos de la FedEx Cup, 585 puntos del DP World Tour Race to Dubai y un premio de US$720,000. Mazzoli también fue reconocido como Novato del Año del Asian Tour 2024.

El estadounidense Gordon Sargent terminó empatado en el segundo lugar junto a Todd Clements, ambos con -19, mientras que Will Gordon y Ben James compartieron la cuarta posición con -18. Entre los campeones anteriores del torneo, Joel Dahmen concluyó en el puesto 24, Garrick Higgo finalizó en la casilla 48 y Chad Ramey ocupó la posición 62.

En representación de Latinoamérica, únicamente el colombiano Camilo Villegas y el argentino Alejandro Tosti lograron superar el corte. Villegas terminó en el puesto 48, mientras que Tosti concluyó en la posición 69 de la clasificación general.

Mazzoli reacciona tras una buena jugada en Corales

La ceremonia de premiación se celebró en el green del hoyo 18, donde Paola Rainieri, directora de Mercadeo de Grupo Puntacana, y Francesca Rainieri, directora financiera de la empresa, entregaron al campeón el tradicional trofeo, acompañado de la chacabana blanca y el sombrero oficial de Corales, símbolos distintivos del torneo.

Los organizadores informaron que el Corales Puntacana Championship alcanza una audiencia de 4.8 mil millones de impresiones en medios nacionales e internacionales y llega a 153 países, con una audiencia televisiva de 3.4 millones de personas en Estados Unidos. Asimismo, anunciaron que la próxima edición del evento se celebrará del 12 al 18 de julio de 2027 en el campo de golf Corales Puntacana Resort.