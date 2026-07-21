Aneury Zabala lanza juego sin hit ni carrera y clasifica a Félix De León en torneo infantil

Santiago.– El niño Aneury Zabala escribió una página memorable en el III Torneo de Béisbol de la Liga Chino Suazo al lanzar un juego sin hit ni carrera, convirtiéndose en el tercer lanzador que logra una hazaña de este tipo durante el campeonato que disputa la Copa Alcaldía de Santiago.

Con una sobresaliente actuación desde el montículo, el lanzador zurdo condujo a la Liga Félix De León a conquistar el Grupo C del torneo, mostrando un dominio absoluto sobre la ofensiva rival al retirar por la vía del ponche a 12 bateadores.

Aneury Zabala

En otro de los encuentros de la jornada, correspondiente a la categoría 11-12 años, el Club Yolo Pérez derrotó 5-3 a la Liga Emilio Domínguez, de La Otra Banda, con Frank Gómez acreditándose la victoria y Starling Pichardo cargando con la derrota.

A la ofensiva por los ganadores se destacaron Frank Gómez y Julián Falette, con dos sencillos cada uno, mientras que José Estrella, Junior Espinal y Alonso Saint conectaron un imparable por cabeza. Por la Liga Emilio Domínguez sobresalieron Jean Palacios, Yoleiny Espinal y Danilson Inoa, con dos hits cada uno, además de Aneudy Rozón, quien disparó un doble.

En la categoría 9-10 años, los campeones de grupos fueron los equipos de Chemba Rodríguez y Alex (A), Osvaldo Bruno (B), Félix De León (C), Papo y Carlos (D), José García (Cacao) (E) y Victorino (F).

Por su parte, en la división 11-12 años se coronaron como líderes de grupo Manny Ledezma (A), Papucho Academy (B), Yolo Pérez (C), Carlos (D), Cacao García (E) y Eligio Portes (F), mientras que en la categoría 13-14 años aún quedan pendientes por definirse los grupos A, B, C y F del torneo.

Con información de Tuto Tavárez