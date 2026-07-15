Tuto Tavarez

Los atletas de Santiago en Juegos Santo Domingo 2026

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Saúl Taveras (Taekwondo): Es atleta de la Selección Nacional de Taekwondo y miembro de la Fuerza Aérea de República Dominicana, donde ostenta el rango de cabo.

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Nació en Santiago de los Caballeros y creció en el sector Cristo Rey. Inició la práctica del taekwondo a los 15 años bajo la formación y dirección de su maestro Rafael Grullón, destacándose rápidamente por sus condiciones deportivas y compromiso con la disciplina.

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Como atleta juvenil integró la Selección Nacional, logrando la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Junior y la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares.

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Posteriormente pasó a formar parte de la selección nacional de mayores, retomando su carrera competitiva en 2022 con el objetivo de representar al país en los más altos escenarios internacionales.

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Entre sus principales logros deportivos figuran siete medallas en los Juegos Deportivos Militares (cinco de oro y dos de plata), medalla de plata en los Juegos Panamericanos Universitarios 2022 y medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos 2025.

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En 2026 representará a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, formando parte del equipo nacional de Taekwondo en la modalidad Team Kyorugi.

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Su trayectoria refleja dedicación, disciplina y perseverancia, convirtiéndose en uno de los atletas destacados de Santiago y del taekwondo dominicano.

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Madelyn Rodríguez (Taekwondo) Es una destacada atleta de taekwondo de Santiago de los Caballeros, integrante de la Selección Nacional desde el año 2017 y miembro de la Armada de República Dominicana.

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Inició su formación deportiva en la escuela de base del maestro Rafael Grullón, desarrollando una exitosa trayectoria que la ha llevado a representar al país en los principales eventos internacionales del ciclo olímpico.

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En los Juegos Olímpicos de París 2024 hizo historia al convertirse en la segunda mujer dominicana en competir en la disciplina de taekwondo en unos Juegos Olímpicos.

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Entre sus principales logros se destacan: Participación en los Juegos Olímpicos París 2024. Campeona de los Juegos Panamericanos. Medallista panamericana.

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Doble medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Medallista de oro y plata en Juegos Bolivarianos. Múltiple campeona nacional. Integrante de la Selección Nacional Dominicana desde 2017.

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Madelyn Rodríguez es una de las principales referentes del taekwondo dominicano y continúa representando con orgullo a Santiago y a la República Dominicana en escenarios nacionales e internacionales.

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SQUEEZE PLAY: “El hombre más sabio que he conocido, no sabía leer ni escribir”, así comenzó José Saramago el discurso de aceptación que realizó el Premio Nobel de Literatura en 1998. Este hombre era el abuelo materno del escritor, que según él, era un sabio en su relación con el mundo, era pastor y había armonía en cada palabra que pronunciaba, afirma el Premio Nobel de Literatura…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Francia no será el campeón Mundial 2026…El 99.9% de los vaticinios, están rodando por el suelo…El prometedor portero Roger Núñez Hernández está entrenando con el equipo grande del Cibao FC…Roger es hijo de dos grandes atletas, Robert Núñez y Judith Hernández…Es grande y le gusta ser guardameta…Con Pichi Lloyd y el Gato Frías como mentores, Roger puede crecer mucho y podríamos verlo en algunos partidos con la camiseta naranja…La cuarta versión del torneo de la Región Norte de Béisbol marcha viento en popa…Tremendo torneo, con buena organización y calidad en el terreno…Es el torneo Amateur Scouting League…Felicitamos a los organizadores…El amigo Román Barinas está fajado…Es un gran trabajo de René Francisco, Daniel y Fred Guerrero…El ministro de deportes Kelvin Cruz anunció lluvia de papeletas para los medallists de Santo Domingo 2026…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Santiago Bernabéu, nombre del estadio del Real Madrid, que albergar 80,000 fanáticos, fue delantero del primer equipo de la franq uicia merengue…Por hoy, out 27.

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Saúl y Madelyn