Tuto Tavárez

(V)

Los atletas de Santiago en Juegos Santo Domingo 2026

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Tayron Reyes (Atletismo): Nació al lado de la pista de atletismo del Complejo Deportivo de La Barranquita.

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Varias veces atleta del año, corredor de 800 metros y 1500 metros planos, medallista iberoamericano, medallistas de oros en múltiples ocasiones en los juegos militares.

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Ganador de varias medallas en eventos internacionales como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Rusia y Puerto Rico.

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En la Isla del Encanto, se graduó en la Universidad Iberoamericana como licenciado en educación física. ,

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En esa universidad ganó más de 10 medallas en la justas de Puerto Rico. Actualmente está en los Panamericanos de Medellín Colombia, un veterano de mil batallas.

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Melbin Marcelino (Atletismo) tiene el privilegio de ser entrenado por el medallista olímpico Félix Sánchez.

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Marcelino acumula un montón de medallas, en las especialidades de 100, 200 y 4 por 100 metros.

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Se colgó el oro del primer lugar en los 100 metros, en el evento denominado Issac Ogando.

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Corriendo en el Clásico Félix Sánchez, cruzó la meta en segundo lugar, tanto en los 100 como en los 200 metros segundo lugar 🥈 en 100 metros.

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En el torneo Miramar de Estados Unidos, participó con el relevo 4X100, obteniendo la primera posición.

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Tayron Reyes y Melbin Marcelino

Melbin fue campeón de los 100 metros planos, en los Juegos Deportivos Militares, celebrado en la pista de La Barranquita en la barra quita Santiago.

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En el mismo escenario de La Barranquita, fue campeón del relevo 4×100 en los Juegos Deportivos Militares en la Barranquita Santiago.

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Volvió al plano internacional, participando en el Invitacional de Jamaica, quedándose con primer lugar en 100 metros y la plata en los 200.

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Luego viajó a Lima, Perú para participar en los Juegos Bolivarianos, ganando la medalla de plata en el relevo 4×100 metros.

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Cabe destacar que el atleta estuvo en múltiples presentaciones en Europa, compitiendo en Italia y Francia.

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En total, Melbin Marcelino obtuvo 9 melladas de las cuales 5 fueron de oro y 4 de plata y está preparado para representar con gallardía la República domingo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

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SQUEEZE PLAY “No hay camino para la paz, la paz es el camino”, Mahatma Gandhi…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Quienes recuerdan el béisbol amateur de antaño, tendrán en su memoria el nombre de Luis Santiago…Lanzando con Freddy Toribio, Luis fue una estrella en su tiempo…Lamentablemente, el pasado 4 julio, Luis Santiago falleció en La Florida…Me dicen, que Luis Santiago y Simón Domínguez formaban un gran dúo de lanzadores…También, fue compañero en el equipo de Freddy Toribio con Rafael “Chino” Suazo…Lo conocí cuando iba a charlar a la Villa Deportiva Freddy y era un hombre muy decente…Que Dios acoja en el lugar que merece Luis Santiago… Este miércoles comienza la Mundial de Equitación en el Centro Ecuestre Hacienda Guayacán en la Barranquita…No es en el centro que se hizo para Santiago 86, es uno nuevo que hizo el ingeniero José Espinal…La ceremonia es a las 6:00 y las competencias a las 7:00 de la noche…Voy a ver a Danna competir, hija de José Oscar y nieta de Arnulfo Gutiérrez…Los Metros de Santiago vienen con Ángel Núñez para el partido de este miércoles…Juan Ángeles, quien sobresalió con Moca FC, jugará ahora con Cibao FC…Dice Jean Carlos López que Miguel Lloyd hizo tremendo trabajo comentando en el Mundial de Fútbol…”El único problema de Pichi fue con los nombres japoneses”, dice Jean Carlos dando cuerdas…Caramba, murió el amigo Raúl Grisante…Fue buen softbolista, principalmente en la Liga de la Farándula…Descanse en Paz… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la 440, el diapasón es una herramienta metálica conformada de horquilla que al vibrar emite un sonido usado como referencia para afinar instrumentos o para marcar el tono antes de empezar una pieza. La nota y número que reciben los diapasones más usos es la 440…Por hoy, out 27.