Tuto Tavárez

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Los atletas de Santiago en Juegos Santo Domingo 2026

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Miguel Alejandro González (Natación y Polo Acuático): Inició su trayectoria deportiva en la natación en el año 2022, a la edad de 14 años, integrándose al equipo Academia Deportiva Acuática, tras superar una evaluación realizada por el Head Coach Robert Núñez.

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Desde sus inicios mostró una evolución constante, mejorando progresivamente sus marcas en diferentes competencias nacionales, especializándose en las pruebas de estilo libre y mariposa.

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Durante su segundo año como nadador, logró alcanzar sus primeras marcas clasificatorias B y A, resultados que le permitieron ser convocado a importantes eventos invitacionales, entre ellos los organizados por Marlins de Arroyo Hondo y Delfines del Naco.

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En el año 2025 representó a la Selección de Santiago de Natación en el Campeonato Swim Open. Asimismo, fue convocado para la edición de 2026, aunque no pudo participar debido a compromisos deportivos previamente adquiridos.

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En el verano de 2024 inició su formación en la disciplina de Polo Acuático bajo la dirección del entrenador de la Selección Nacional, Sergio Nelson Zacarías.

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Desde entonces ha participado en diversas competencias y clínicas de desarrollo, destacándose por su versatilidad dentro del agua y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones de juego.

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Su progreso y compromiso le permitieron formar parte de la Selección Nacional de Polo Acuático que participó en el Torneo Clasificatorio de Panam Aquatics celebrado en Cali, Colombia, en abril de 2026. Gracias a su desempeño y dedicación, fue seleccionado para integrar el Equipo Nacional que representará a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Alfredo José Jiménez (Natación y Polo Acuático) Inició su trayectoria deportiva en la natación en el año 2023 con el equipo Tiburones del Santiago Country Club, donde desarrolló las bases técnicas y físicas que posteriormente le permitieron dar el salto al polo acuático.

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Hace aproximadamente dos años comenzó su formación en el polo acuático bajo la dirección del Entrenador Nacional Sergio Nelson Zacarías, iniciando un proceso de

preparación y desarrollo que le ha permitido crecer de manera significativa dentro de esta disciplina.

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Desde entonces ha mantenido una preparación constante, destacándose por su disciplina, compromiso y dedicación en cada etapa de su formación deportiva

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. Como resultado de su esfuerzo, fue seleccionado para representar a la República Dominicana en el Clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Cali, Colombia, adquiriendo experiencia internacional y contribuyendo al desempeño de la selección nacional.

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Gracias a su desempeño y evolución deportiva, fue seleccionado para integrar la Selección Nacional de Polo Acuático de la República Dominicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose como una de las jóvenes promesas del polo acuático dominicano.

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SQUEEZE PLAY: “No hay una mala prensa, sino una prensa mal utilizada”, George Michael…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ramón Hernández estaba en una baja en el bateo desde el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol…Incluso, perdió el liderato de bateo…Pero, el sábado reaccionó con jonrón y triple…El ministro Kelvin Cruz es un funcionario que funciona…Sabemos todos los compromisos que tiene con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026…Ojalá que cuando pase ese compromiso internacional, le meta mano al estadio Freddy Elmer Toribio de La Barranquita…La Asociación de Béisbol Amateur de Santiago, no tiene un estadio a su disposición y tiene que andar mendigando…Sabemos la efectividad de Kelvin y veremos el estadio que honra a Freddy Toribio diferente…Creemos que la Asociación de Béisbol debe administrarlo y darle el uso adecuado…Cuando los Metros pierden, perdieron los Metros…Cuando los Metros ganan, ganaron por los árbitros…Hace rato que me di cuenta de eso y se me perdió el GPS que me llevaba a la Arena…El profesor Víctor Ortega está por el país…bienvenido a su tierra profesor…De 48 selecciones que comenzaron el Mundial de Fútbol, 44 están en su casa…Solo 4 siguen con vida…El colombiano Rivaldo Correa no estará con Cibao FC en la próxima temporada…Vamos a extrañar sus goles…!Suerte en su regreso a su tierra!…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, tras la crisis de empleos de 1986 en España, Francisco Ibáñez creó una viñeta que se llamaba: Chicha, Tato y Clodoveo, de profesión, sin empleo…Por hoy, out 27.