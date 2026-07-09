Tuto Tavárez

Los Atletas de Santiago en Juegos Santos Domingo 2026

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Isabella Hernández (Natación): Es una atleta dominicana de natación en aguas abiertas, quien ha representado el país con una trayectoria de más de 4 años internacionalmente.

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Su trayectoria comenzó en Barbados 2019, en los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, continúo en Guadalupe, Juegos del Caribe 2022 y ese mismo año Santa Marta, Colombia, en los Juegos de Mar y Playa.

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Posteriormente, participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador, en el mundial de Aguas Abiertas Doha 2024, en el mundial de Aguas Abiertas Singapur 2025 y en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

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Con disciplina, constancia y pasión por el deporte, Isabella seguirá su camino y asumiendo nuevos retos, siendo parte de la Selección Dominicana de Natación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

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Pedro Jiménez (Natación y Polo Acuático): Nació el 2 de enero de 2009. Inició en los deportes acuáticos, específicamente en la natación, en el año 2022 en el Santiago Country Club.

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Donde aprendió las bases de este deporte y posteriormente se integró al equipo de natación Los Tiburones del Country Club.

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Durante esta etapa logró alcanzar sus primeras marcas B y A, además de obtener medallas en diferentes competencias de natación.

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En el verano de 2024, por recomendación de su entrenador Juan José Rodríguez, se incorporó al equipo Cibao Aquatics bajo la dirección del entrenador Sergio Nelson Zacarías.

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A partir de entonces, comenzó su desarrollo en el polo acuático, disciplina en la que ha participado en numerosos torneos nacionales e internacionales.

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Entre sus logros más destacados se encuentra su participación en el torneo clasificatorio celebrado en Cali, Colombia, rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Gracias a su desempeño, dedicación y compromiso deportivo, fue seleccionado para conformar la Selección Nacional de Polo Acuático de la República Dominicana. Que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Actualmente combina la práctica de la natación y el polo acuático, continuando su crecimiento y desarrollo dentro de los deportes acuáticos y proyectándose como una de las jóvenes promesas de esta disciplina.

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