Tuto Tavárez

Santiago presente en Juegos CAC Santo Domingo 2026

Nos ponemos en modo Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, para dar a conocer los atletas de Santiago que estarán en la cita del 24 de julio al 8 de agosto, usaremos varias entregas, agradeciendo los aportes de Margarita Jaquez, quien preside la unión Deportiva de Santiago.

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Darielys Ortiz Ulloa (Natación carreras): Destacada sprinter miembro de la selección nacional desde 2016.

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Entra a su año senior en la universidad Emmanuel College, división II NCAA. Especialista en estilo Libre y Mariposa.

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Tiene en su historial la clasificación y participación destacada en los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, Campeonato Mundial World Aquatics Budapest 2024 25metros y Campeonato Mundial Juvenil World Aquatics Budapest 2019.

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También, Campeonatos Panam Aquatics Coral Springs 2018 y Medellín 2025; Campeonatos Centroamericanos y del Caribe Trinidad y Tobago 2017 y San Juan 2021.

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Así como doble medallista individual en el Campeonato de las Islas del Caribe -CISC Bahamas- 2016 y numerosos récords nacionales como infantil y juvenil y Atleta del Año ACDS.

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Josué Domínguez (Natación Carreras): Nadador olímpico en las olimpiadas de Tokio 2020 (2021).

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Miembro destacado de la selección nacional desde el 2009. Rankeado #1 en 50, 100 y 200metros pecho, distancias en las cuales es dueño de los récords nacionales en ambas piscinas.

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Para Josué Domínguez serán los terceros Juegos CAC (Veracruz 2014 y San Salvador 2023).

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El medallista individual en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, también tiene 2 participaciones en Juegos Panamericanos, Lima 2019 y Santiago 2023.

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Graduado de Bioquímica en la prestigiosa Brigham Young University, en la difícil división 1 de la NCAA.

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En el 2021 hizo historia siendo el primer dominicano nacido en RD, en participar en el Campeonato de Natación NCAA División 1 y obtener 2 años el premio de mejor nadador en la final del campeonato de su conferencia.

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Ese mismo año conquistó el mayor galardón de Atleta del Año de Santiago en la premiación de la ACDS igualando al otro nadador olímpico de Santiago Guillermo Cabrera.

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Tiene la participación en diferentes campeonatos mundiales, siendo sus últimos Singapur 2025 en piscina de 50 metros y Budapest 2024 en piscina de 25metros así como numerosas participaciones en Campeonatos Centroamericanos y del Caribe y otros eventos regionales.

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Natación lleva como entrenador de Santiago a Robert Núñez, de quien hablaremos en otra entrega.

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