Tuto Tavarez

La presencia de peloteros dominicanos se siente en los Juegos de Estrellas, que celebran las principales ligas.

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El jueves se darán a conocer los elegidos para la Serie de Estrellas en Japón, donde no se juega un partido, sino una corta serie, con encuentros en la Liga Central y el Pacífico.

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Franmil Reyes es el jugador latino con mayor cantidad de votos para el Bateador Designado y estará por segunda ocasión entre las estrellas de Japón.

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También está para repetir el jardinero dominicano Domingo Santana, quien se ha establecido en ese béisbol asiático.

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Otro es, el jardinero nativo de Montecristi Alexander Canario y el lanzador de La Romana, Jesús Liranzo.

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Ya sabemos que seis fueron seleccionados para el Juego de Estrellas de Grandes Ligas, aunque uno rechazó la invitación, como es el caso de Vladimir Guerrero Jr.

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En el juego del 14 de este mes, estarán Juan Soto (Mets), Junior Caminero (Tampa) y Otto López (Miami).

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Se agregan dos lanzadores entre los quisqueyanos, Christopher Sánchez Filis), quien es abridor y el relevista, también de Filadelfia, Jhoan Durán, el nativo de Esperanza.

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La presencia criolla también es notoria en el Juego de Futuras Estrellas, que tiene como antesala el Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

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En esa vitrina estarán, Carlos Lagrange (Yankees), Thayron Liranzo (Detroit), Leo De Vries (Atléticos), Rainel Rodríguez (Cardenales), Jesús Madé (Cerveceros), Luis Peña (Cerveceros), Josué de Paula (Dodgers), Roldy Brito (Rockies) y Edward Florentino (Piratas).

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La primera liga que juega su partido de estrellas es la mexicana, donde hubo varios dominicanos, incluso, el MVP del partido Robinson Canó.

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Alejandro Mejía, a quien apodan el “Samurái” por sus pasos por Japón, conquistó el Homer Run Derby, estableciendo un récord de tablazos fuera del parque.

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Junior Caminero anunció que estará en el Derby de Jonrones, previo al Juego de Estrellas de Grandes Ligas y es muy probable que Franmil Reyes compita la supremacía de cuadrangulares en el país del Sol Naciente.

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SQUEEZE PLAY: Según la RAE, las tres palabras más largas en español son: Otorrinolaringología (20), Esternocleidomastoideo (22) y Electroencefalografista (23)…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…En 1987 narré para los Piratas del Atlántico en la Liga de Verano del Cibao…Chichi Redondo narraba la primera mitad y yo la segunda, los comentarios eran de Aridio Perdomo y la voz comercial Rafael Fernández…Víctor “Chijo” Ramírez era el manager y Bolívar Mejía el coach de primera, viajábamos juntos…Recuerdo que el jugador más popular que tenía Puerto Plata era Juan Rosario, el popular Pachulí…Este año, Pachulí comenzó como dirigente del equipo de los “Impacientes” de Puerto Plata en la Liga Dominicana de Verano…Rosario perdió los tres primeros juegos y ya fue despedido…Si no es un récord, es tremendo average…Debieron darle algunos juegos más a un hijo de esa ciudad…Wilman Modesta se despidió del Cibao FC…Modesta jugó varias temporadas con el onceno Naranja…Puerto Rico no tendrá ningún jugador en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas, por primera vez en 36 años…Wander Alexander Franco jugó el año pasado con los Granjeros, es decir, que repite…También jugó el hermano Wander Javier Franco…Solamente falta con el uniforme de los mocanos, Wander Samuel Franco, para completar la trilogía…Hablando de trilogía, me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el tridente organizador del Mundial de Fútbol ya está eliminado, México, Canadá y Estados Unidos…Por hoy, out 27.

