Tuto Tavarez

No es imposible, pero no será fácil, para Karl Towns Cruz traer el trofeo original de la NBA, como ha prometido.

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A raíz del triunfo de los Knicks de Nueva York, Towns Cruz, expresó su deseo de traer el trofeo a la República Dominicana, como un homenaje a la tierra de su madre.

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Sin embargo, hay una serie de trámites que hay que cumplir y para Towns Cruz lograrlo, necesitará de la intervención del gobierno que encabeza Luis Abinader y la Federación Dominicana de Baloncesto.

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El pasado jueves, el trofeo llegó a Puerto Rico de las manos del jugador José Alvarado que fue parte de los Knicks y de Carlos Arroyo, gerente general de la Selección y quien organizó el recibimiento.

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Ante la incertidumbre de la gente, de si ese era el trofeo original que recibieron los newyorkino, Arrojo confirmó que era el mismo, pero que el proceso fue complicadísimo.

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El trofeo que honra a Larry O’Brien tiene mucho protocolo que hay que cumplir, incluyendo cómo agarrarlo y no se puede poner en el piso.

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Además de Alvarado y Arroyo, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos estuvo en comunicación con la NBA, para obtener la aprobación.

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La NBA aceptó la propuesta para que el trofeo fuera a la vecina isla con su jugador José Alvarado, pero también le dieron un manual con las cosas que no se deben hacer con el Larry O’Brien.

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Por eso, es necesario que tanto Towns Cruz, como el presidente Luis Abinader, el ministro de deportes Kelvin Cruz y la Fedombal que preside Rafael Uribe se muevan con tiempo.

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El trofeo Larry O’Brien tiene un valor estimado entre 15,000.00 y 30,000.00 dólares.

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Elaborado artesanalmente por la famosa Joyería Tiffany Co. La misma de Desayuno con Diamante, en la Quinta Avenida.

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Tiene entre 14.5 y 15.5 libras de plata esterlina y Vermeil, con un revestimiento de oro de 24 quilates.

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El trofeo tiene su propia maleta para ser guardado y de Puerto Rico regresará a la ciudad de Nueva York, bajo estricta seguridad.

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De Nueva York, esperamos que el original, no una réplica, pueda venir con Towns Cruz a República Dominicana, si se hacen las diligencias con tiempo.

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SQUEEZE PLAY: El 13 de julio de 1930 se inauguró el primer Mundial de Fútbol y el francés Lucien Laurent anotó el primer gol al minuto 19 contra México…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los terremotos de Venezuela afectaron fuertemente negocios que tiene allí el directivo de las Águilas Cibaeñas, Pedro Pérez Bermúdez…Por suerte, nada humano que lamentar…El fin de semana dos dirigentes dominicanos fueron licenciados en México…Lo bueno es que fueron nombrados dos dominicanos en sustitución…Félix Fermín fue sustituido por Mendy López por los Tecolotes y Fernando Tatis por Ramón Santiago por los Algodoneros…El sábado fue el Juego de Estrellas de la pelota mexicana…Alejandro Mejía (Samurái), llegó con un bate con la bandera dominicana y dio palos para hacer una casa…Mejía fue el ganador del Home Run Derby…Hubo buena participación de Zoilo Almonte…También Juan Santana quien fue eliminado en la primera ronda…Webster Rivas se gozó ese premio obtenido por Mejía…Me curiosea “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Cabo Verde tiene dos futbolistas apellido Duarte…Por hoy, out 27.

