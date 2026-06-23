Tuto Tavárez

A raíz de la inauguración del techado del Club Domingo Paulino (CDP), recibimos una foto de un equipo pionero de esa entidad en el baloncesto.

*

El amigo Joselito Ureña tuvo la gentileza de reseñarnos los nombres de cada uno de los integrantes de la foto, con la cual ilustramos esta entrega.

*

Joselito Ureña, quien fue parte de ese equipo y está en la foto, definió el mismo como un conjunto de familia.

*

Joselito, también nos da algunas informaciones sobre el nacimiento del CDP y la Asociación de Baloncesto de Santiago.

*

Pero, vamos primero a conocer quiénes son los que están en la foto, identificándolos de izquierda a derecha.

*

Los seis que están de pies son: Henry “Pimpe” Muñoz, Junior Ureña, Tomás Pichardo, el querido Juan Bosch, ido a destiempo, Benny Parra, Nelson Espinal y Tony Domínguez.

*

Delante en cuclillas figuran: Otoniel Llaverías, Jorge Ceballos, Henry Adames, Joselito Ureña y Humberto Castellanos.

*

Joselito agrega el siguiente comentario: Recuerdo una anécdota de 1973 o 1974, cuando Frank Sosa recibió una invitación para un Convivio Nacional en categoría intermedia.

*

Añade que formó parte de ese equipo y vivieron una experiencia inolvidable, logando el CDP la tercera posición.

*

Sostiene que al año siguiente se creó la Asociación de Baloncesto de Santiago, que era un requisito imprescindible para participar en los eventos nacionales como el convivio.

*

Joselito está cerca, porque se registra el año 1975 como de la fundación de la Asociación de Baloncesto de Santiago.

*

La primera directivo que tuvo fue encabezada por José “Pupilo” Ramia, como vice Oscar Gobaira, secretario Pappy Pérez, Tesorero Leo Antuñano y vocal Nino Cáceres.

*

Aunque, consultando el libro “Nuestro Baloncesto Romántico” de Antonio Valdez, parece que anteriormente se fundó una asociación, con fecha 26 de mayo de 1964.

*

Pero, se tiene como punto de partida, la ABASACA fundado en 1975, con la presencia de Polón Muñoz supervisando esas elecciones.

*

SQUEEZE PLAY: Recuerden que este miércoles 24, es el cumpleaños de doña Janet de Toribio, prohibido olvidar esta fecha, así como el 4 de julio natalicio de Freddy Toribio…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El exbaloncestita Miguel Solano está contento con el Clásico MTB Patrón Santiago…El organizador del evento, Rafael Solano Liz es tío de Miguel Solano…Los Solanos, no está solos…Y, ¿Cómo fue que los Metros de Santiago quedaron en primero…Todos los premios, hasta el manager del año, los ganaron otros…Esa discriminación contra un equipo, no le hace bien al torneo…Hasta a Oliver García le quitaron el mejor sexto hombre…José Luis Montero, Director de Mercadeo de Santo Domingo 2026, estará jueves y viernes por Santiago…Viene acompañado de Colí la mascota…Preocupante el caso de Christofer Morel, quien ha tenido problemas para establecerse en Grandes Ligas…Esperamos que se pueda reencontrar porque condiciones tiene…También, su hermano Rafael no figura en ningún circuito de ligas menores…Aunque Rafael está en los convocados para el equipo de béisbol de Santo Domingo 2026…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, un vendedor de humo trata de convencer con palabras o argumentos carente de sentido…Por hoy, out 27.