Tuto Tavárez

Steve Sax es uno de los buenos segundas bases que han pasado por Grandes Ligas, pero no se recuerda por su buen manejo del bate y su excelente velocidad en las bases.

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Sax era un formidable intermedista, pero súbitamente comenzó a tener problemas para tirar la pelota a primera y terminó con 30 errores.

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Este problema del camarero de los Dodgers, que no parecía tener explicación, fue bautizado con el nombre de Síndrome de Steve Sax.

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El Síndrome de Steve Sax es un bloqueo mental y motor, común en el béisbol, donde un jugador pierde repentinamente la capacidad de realizar un lanzamiento rutinario con precisión.

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Bautizado en honor al segunda base de los Dodgers, se manifiesta por la sobreanalización del movimiento natural, afectando la confianza del atleta.

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Sax comenzó a experimentar una incapacidad inexplicable para realizar tiros cortos y básicos a la primera base, en 1983, a pesar de ser un excelente jugador, terminó cometiendo 30 errores ese año.

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Sax atribuyó ese bloqueo y problema, a pensar demasiado en la mecánica de lanzar, perdiendo la espontaneidad del juego.

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Curiosamente un casi tocayo de Steve Sax, recibió el nombre de este Síndrome, el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Steve Blass.

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Igual que Steve Sax, Steve Blass repentinamente perdió el control de sus lanzamientos y fue incapaz de volver a lanzar de manera competitiva.

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Hay otros casos similares en famosos peloteros, como fue Chuck Knoblauch, segunda base, de los Yankees de Nueva York.

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Knoblauch tuvo el problema de Steve Sax, en 1999, sufrió exactamente el mismo problema, llegando a lanzar bolas hasta las gradas.

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Quién no recuerda el caso de Rick Ankiel, pitcher zurdo de los Cardenales de San Luis que no había forma de que tirara por el plato, sino bolones que pasaban lejos por encima del receptor.

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Pero, Ankiel, quien fue lanzador estrella que en los playoffs del año 2000 perdió por completo el control de sus lanzamientos. Logró reinventarse regresando a las Grandes Ligas como jardinero, ya que era buen bateador.

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Volviendo a Steve Sax, este bateó en tres temporadas sobre 300 puntos y terminó su carrera con average de 281.

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Disparó 1949 hits, de ellos 54 jonrones, 43 triples, 278 dobles, remolcó 550 carreras y anotó 913 veces.

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Steve Sax se robó 40 bases en 6 campañas y terminó su carrera con “guácara con guácara”, 444 escamoteos y en cinco ocasiones fue seleccionado para el Juego de Estrellas.

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SQUEEZE PLAY: Cuando Pedro Guerrero tuvo que jugar tercera base con los Dodgers de Los Ángeles, confesó que pensaba: “Dios mío, primero que no bateen por aquí y segundo que no bateen por donde Steve Sax”… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Metros de Santiago avanzaron como número uno en la Liga Nacional de Baloncesto…Los Titanes, que lucían imbatible, recibieron una soberana paliza de los Cañeros y quedaron fuera…Es decir, que habrá un nuevo campeón en la Superliga…De los cuatro clasificados, tres son de la región Norte…Los Gigantes de San Francisco, los Héroes de Moca y los Metros de Santiago…Este miércoles 24 está de cumpleaños doña Janet de Toribio…Tienen tiempo los amigos de doña Janet y Freddy Toribio de comprar los regalos…Peso a jarro de agua que Miguel Tejada estará por allá cargado de frutas y víveres…Siguen abiertas las inscripciones para el Clásico MTB Patrón Santiago…Será una fiesta del ciclismo en su versión número 11…Lleve zapatos de bailar, porque el cierre es con El Rubio del Acordeón…Dice el ingeniero Rafael Solano Liz, que habrá rifas de bicicletas y refrigerios por un tubo…El presidente entrante y el saliente de las Águilas Cibaeñas, se estrenaron con un donativo de pelotas, para la Liga Chino Suazo…Hablamos del entrante Wilhelm Lawrence Riggio y el saliente Víctor García Sued…Naturalmente, Vitico se queda en la secretaria de los aguiluchos…Las Águilas debieran modificar los estatutos y poner las elecciones cada dos años, para no estar en esa tiradera todos los años…Y que el presidente que llega pueda hacer un proyecto a dos años…Es una simple opinión de uno que no tiene ni voz ni voto…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, según la tradición, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, alcanzó la iluminación espiritual tras permanecer sentado a la sombra de una higuera, árbol sagrado, durante semanas en quieta contemplación, el árbol recibe el nombre de Bodi…Por hoy, out 27.