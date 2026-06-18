Tuto Tavárez

La gloria del béisbol dominicano Tony Peña levantó su voz, para que Pablo Neftalí Cruz sea ingresado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

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Hablando desde su finca en Palo Verde, Peña grabó un video, donde aboga que Cruz entre a la inmortalidad.

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El clamor de Tony lo externa en nombre de todos los jugadores que Pablo Neftalí ha firmado a lo largo de más de 6 décadas.

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“Nosotros, los jugadores que Pablo firmó, nos entrenó y enseñó a jugar pelota, abogamos por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana.

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Peña, aseguró que Pablo Neftalí tiene méritos de sobre, para ocupar un sitial entre los inmortales dominicanos.

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Tony, sostuvo que es un pedido que hace de todo corazón a los gestores del Pabellón de la Fama, para que Pablo Neftalí reciba lo que se ganó, primero como jugador y luego como scout e instructor.

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“No hay que esperar más, ya entre a Pablo Neftalí Cruz”, fue el llamado final de Tony Peña, a los encargados de escoger los inmortales en las diferentes disciplinas deportivas.

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Tony Peña fue exaltado l Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 2003, pero entienden que no es justo que Pablo Neftalí no haya sido inmortalizado.

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Como scout de los Piratas de Pittsburgh, Pablo Neftalí Cruz firmó una pléyade de destacados jugadores que brillaron en Grandes Ligas.

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Además, del propio Tony Peña, figuran jugadores como Pascual “Cutá” Pérez, Cecilio Guante, Moisés Alou, José “Cheo” Guillén, Rafael Belliard, Aramis Ramírez, Nelson Norman, Ronny Paulino y José De León, entre otros.

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En la pelota dominicano, Cruz jugó 15 temporadas, divididas entre 11 con los Tigres del Licey y 4 con las Águilas Cibaeñas.

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Neftalí, fue parte de 4 coronas, por lo que vistió la franela dominicana en 4 Series del Caribe.

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Además, acumuló excelentes números en ligas menores y hasta llegó a estar en el roster de 40 hombres con los bucaneros.

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Lo hecho por Tony Peña es la expresión de una persona agradecida, aunque su voz se quede clamando en el desierto, por Pablo Neftalí Cruz.

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SQUEEZE PLAY: En México 1968, los atletas olímpicos Tommy Smith y John Carlos levantaron el puño contra el racismo y la opresión… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Panamá tenía gana de ganar a Ghana y estuvo cerca, pero estar cerca no es llegar…Cuando el croata Petar Musa anotó el gol, Emmanuel García Musa saltó y dijo: ¡Vamos primo!…Aderlín Rodríguez, conocido como “Aderking”, concluyó en el béisbol de Corea y regresó a la Liga Mexicana de Béisbol…Jerar Encarnación y Osvaldo Bidó se fueron al béisbol de Japón…Ambos fueron firmados por DeNa…Gustavo Núñez asumió el liderato de bases robadas en México…Pichito tiene 23 estafas en 26 intentos…Ramón Hernández aumentó su promedio a 384 en el liderato de bateo con los Acereros de Moncloa…Yo un lego en baloncesto y un “leguísimo” en NBA, que ya en la recta final de su carrera no va aprender, critiqué que, ganando el campeonato los Knicks de Nueva York, de inmediato los “técnicos” , lo dieran favoritos para ser campeones en 2027…Pues dice el dueño de los Knicks, que no hay dinero para firmar agentes libres, incluyendo a los del equipo…¿Y, entonces?…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, son 38 días, que dura el Mundial de Fútbol 2026…Por hoy, out 27.