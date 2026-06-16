Tuto Tavarez

Ocho peloteros dominicanos verán acción en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, que será celebrado el 28 de este mes.

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Sin embargo, debieran ser 9 los quisqueyanos seleccionados para el equipo de jugadores extranjeros, ya que Ramón Hernández mereció ser electo.

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Hernández es el líder de bateo del circuito azteca, con promedio de 379, producto de 58 imparables en 153 turnos, aderezado con 9 jonrones, 2 triples, 5 dobles, 40 carreras impulsadas y 31 anotadas, para Acereros de Moncloa.

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Entre los seleccionados está Juan Santana, de los Guerreros de Oaxaca, quien es tercer mejor bateador del circuito con 373, de 193-72.

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También el receptor Webster Rivas, de los Calientes de Durango, tiene su promedio en 309, de 136-42, con 5 jonrones y 24 impulsadas.

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Naturalmente, Robinson Canó, de los Diablos Rojos de México, quien batea 318, de 211-67, con 13 para la calle, 58 remolques y 39 anotadas.

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Gustavo Núñez, de los Sultanes de Monterrey, quien batea 335, de 206-69 y el Pichito tiene 20 bases robadas en 23 intentos.

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Otro que estará en el clásico de estrellas es Yunior Severino, cuarto mejor bateador del torneo con 371, de 175-65, con los Olmecas.

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Además, hay 5 lanzadores dominicanos, entre ellos el abridor Antonio Santos, quien tiene marca de 6-1, con efectividad de 2.95, en 55.0 capítulo ha permitido 42 hits y 18 carreras limpias, para los Pericos de Puebla.

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El relevista Jimmy Cordero, de Olmecas, quien tiene marca de 1-2, efectividad de 3.08, con 11 juegos salvados.

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Finalmente, el relevista Jonathan Aro, quien está invicto con 3-0, efectividad de 0.36, con 6 salvados, en 25.1 de entradas ha permitido 12 hits y una carrera limpia, para El Águila de Veracruz.

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En el Juego de Estrellas se medirá un equipo de peloteros extranjeros contra uno de mexicanos.

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Sin embargo, el conocido cubano Henry Urrutia, figura entre los integrantes del equipo mexicano, lo que indica que juega como nativo.

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