Tuto Tavarez

En los puños de la jovencita Esther Jiménez, estará la representación de Santiago, en el boxeo femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo domingo 2026.

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Esther ha crecido vertiginosamente en el deporte de fistiana, donde comenzó a pelear este mismo año, de acuerdo a BoxRec, que tiene como fecha del debut el 17 de febrero del 2026.

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Su primer gran triunfo fue en la Copa Independencia Internacional de Boxeo, donde se impuso 5-0 a la cubana Yailene Palamo, pulverizando los vaticinios.

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Este mismo año, participó en la Copa Mundial de Boxeo, celebrada en Brasil, donde combatió en los 51 kilogramos.

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En el evento mundialista, Esther logró terminar entre las 8 mejores de su categoría, su única derrota fue contra la brasileña Noelle Haro, quien tiene 48 peleas, con 37 ganadas y 129 asaltos de experiencia sobre el cuadrilátero.

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En la Copa Independencia Internacional de Boxeo, que organiza la Asociación de Santiago, presidido por Miguel Martínez, Esther también se impuso a la venezolana Irismar Cardazo.

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Recientemente, Esther participó en el Torneo de Boxeo Regional, en Mao, Valverde, donde doblegó a Hellen Robles.

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Cuando la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe vino a Santiago, Esther Jiménez recorrió un espacio con ella en alto.

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“Hoy levantó esta antorcha con la meta de colgarme una medalla para mi país en los Juegos Centroamericano y del Caribe”, dijo la emocionada atleta.

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Esther Jiménez es un producto de Santiago Oeste (Cienfuegos), surgida de los torneos vacacionales que hace la Asociación de Boxeo Santiago.

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El boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, será en el Pabellón de Combate número 2.

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El evento se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto, con la presencia de 37 países, 6,225 atletas se disputarán 1,555 medallas.

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Con una de esas medallas, Esther Jiménez espera regresar a Santiago exhibiendo el metal en su pecho.

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SQUEEZE PLAY: Endogamia es el matrimonio entre personas de ascendencia común, que pertenecen a la misma casta, comunidad o condición social…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Por un compromiso personal no pude asistir a la entrega del techado del Club Domingo Paulino (CDP)…Me llamó Alfonso Collado llorando, porque a Frank Sosa ni lo mencionaron en el acto…Lo único que se me ocurrió decirle fue “Alfonso, nada humano me es ajeno”…Pero, celebramos que el CDP tenga su techado, igual que los otros clubes del Baloncesto Superior de Santiago…El cumplimiento de las palabras empeñadas de la vicepresidente Raquel Peña y el ministro de deportes Kelvin Cruz, cuando en el 2025 dieron el primer picazo…Cumplieron lo prometido y el domingo se dio el último brochazo, que es una frase de Frank Sosa…Ganaron los Knicks la NBA…Escuchamos muchos pitonisas haciendo vaticinios, que eran más adivinanzas que análisis con conciencia…!Qué si hoy gana Fulano, que si mañana Mengano!…Si fuera así, nadie perdiera en las bancas de apuestas…Incluso, terminó el sábado y ya están dando el favorito para el 2027…Adivina, adivinador…Ahora esperar que Karl Anthony Towns Cruz venga al país con el trofeo…Por ahí viene la Williamsport…¿Dónde está Chichilo Cordero, el Brother, que siempre asiste a esos eventos internacionales?…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, un dato que la ciencia ha comprobado, la mayoría de gatos de color blanco, son sordos…Por hoy, out 27.

