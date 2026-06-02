Tuto Tavarez

Este miércoles 3, será el día de la despedida de la Selección Nacional, del portero Miguel “Pichi” Lloyd.

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Con Pichi se da un caso que es especial, ha sido el guardameta y Capitán del Cibao FC en sus principales momentos de gloria.

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La combinación portero y capitán no es lo más común en el fútbol, incluso, pienso que, Pichi ha sido el primero y el único en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

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La tradición es que los capitanes sean jugadores de campo, defensas o mediocampistas, aunque Lloyd y otros guardametas han portado el brazalete.

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Una de las razones porque optan por un jugador del campo y no el portero, es porque suceden situaciones en el medio del campo o lejos de la portería, donde se necesita un reclamo del Capitán.

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En la doble función de Miguel Lloyd con Cibao FC, se han desempeñado figuras mundiales del balompié.

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Pichi, acumuló 4 coronas en Panamá con el Árabe Unido y por eso eligió este país, para su despedida de la Selección.

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También, sumó cuatro estrellas corridas con el Cibao FC, así como la Copa Dominicana y de seguro el ingeniero Manuel Estrella le hará una despedida por todo lo alto, cuando decida el retiro total.

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Uno de los más conocidos por estos lares, es el español Iker Casilla, histórico capitán y portero del Real Madrid y de la Selección de España que levantó la Copa del Mundo en 2010 y dos Eurocopas.

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Para que Paolo Modolo no se ponga guapo, recordemos a Gianluigi Buffon, legendario arquero italiano, que fue capitán de la Juventus y la Selección de Italia.

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Chile exhibe a Claudio Bravo en esa doble función de capitanear y atajar balones, siendo pieza clave en la Copa América.

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Y no podemos dejar a Jorge Campos, famoso portero mexicano, que fungió como capitán en varias etapas con clubes y la selección.

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Las reglas de la International Football Association Board (IFAB, establece que cualquier jugador del equipo, incluyendo al portero, puede ser capitán.

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Entre ese puñado de grandes guardametas y capitanes, saludamos desde aquí, la gloriosa carrera de Miguel Starling Lloyd Troncoso, cariñosamente, Pichi.

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SQUEEZE PLAY: En el hockey sobre hielo, está prohibido que el capitán sea el portero… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La niña Olivia terminó el año escolar con notas sobresaliente y su abuelo Arnulfo Gutiérrez está feliz con su nieta…Con el precio que tienen las boletas para la final de la NBA, yo con 100 de ellas, me meto a “boletri”…En vez de entrar al Madison Square Garden, me quedo afuera…Y posiblemente cuelgue la pluma…Son 61 años trabajando…Juan Núñez Nepomuceno debe revisarse…En las elecciones de la Federación Dominicana de Béisbol, solo sacó el 100 % de los votos…Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, dio el palo más largo de su carrera, con el reconocimiento a la señora Norma Díaz…Ese fue un gran reconocimiento a una persona que se desvela por los niños que juegan béisbol…En las imágenes de televisión, me pareció ver a doña Ivonne Hernández entregando flores a Norma, lo cual me dio una gran alegría…El lunes comenzó la Dominican Summer League…Y el lunes 15 comienza la Liga Chino Suazo en su tercera versión…Veracruz colocó en waiver a Carlos Franco…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Calígula significa Botitas, ya que su verdadero nombre era Cayo Julio César Germánico, los soldados le pusieron Botitas por su sandalias militares en miniaturas…Por hoy, out 27.

