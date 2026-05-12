Tuto Tavárez

Pedro Genaro Pérez nos hizo llegar una publicación de los años 80, en la Revista Ciudad Corazón.

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La misma contiene a jóvenes jugando baloncesto juvenil en el Centro Español, donde se destaca el nombre de Ernesto Jerez.

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Baloncesto Centro Español

El mismo Ernesto Jerez que narra baloncesto con maestría en la cadena ESPN, también lo jugó.

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Como narrador, Jerez lo hace en los principales eventos de cada deporte, es decir, describe con una gran profesionalidad los juegos de la NBA.

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Pero también, Jerez es narrador de Grandes Ligas, el principal evento, de esta mundialmente famosa disciplina deportiva.

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Por el tiempo de la publicación y la juventud de los protagonistas, quizás sea muy difícil identificarlos, pero vamos a tratar de ayudar.

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La foto de la izquierda arriba, tiene al profesor Teobaldo Fermín, quien era el entrenador del Centro Español y quien organizaba el torneo de verano.

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Juntos con Teobaldo de pies están: Félix Juan González, Juan Pablo Vega, Maney Mejía, César Arias y Ernesto Jerez.

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En tanto que en cuclillas, los tres que figuran son, David Nova, Nano Rodríguez y Julián Pérez.

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La foto de la derecha arriba tiene a Bob Hagen, Pedro Iglesias, Rubén Rivera, Hugo Polanco, Adrian Martínez y Gamal Nazer.

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Delante agachados se encuentran: Junior Pichardo, Javier Bermejo, Julián Pérez, Nano Rodríguez y Kalil Nazer.

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Luego se produjo el saque de honor por un directivo del Centro Español, donde dos jugadores saltan en busca del balón, mientras Teobaldo Fermín observa el ¡Salto al Centro, en el Centro!

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Si tienen problemas para identificar en las fotos blanco y negro, a los jóvenes jugadores, ya personas mayores, dígale que no a esa foto y recuerde que, el sufrimiento, va incluido.

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SQUEEZE PLAY: Cum laude significa literalmente con honores, con alabanza, cuando la calificación es máxima…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ayer, hablamos de los movimientos en los clubes del Baloncesto Superior de Santiago y olvidamos Pueblo Nuevo…Acaba de anunciar como Gerente General a Homero Suarez, que es un gran hombre de baloncesto, pero no es de la Bahía…Sobre el Club Domingo Paulino, me escribió un amigo, “No hay problemas en el CDP, hasta que le entreguen el techado”…Tengo mi taza de la FIFA y el Mundial de Fútbol 2026…Me la trajo Max Medina, el gran coleccionador…También, gracias a Medina tengo mi anillo de campeón…El atletismo de los Juegos Militares será el fin de semana en La Barranquita…Los mejores velocistas del país el viernes y el domingo, desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde…El NBA Anderson García me hace recordar una frase de un señor en el Congo, “Grandes Ligas es Grandes Ligas”…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, apropósito de la final Cibao FC y Salcedo FC, los aficionados deben entender algo, Los equipos de pelota y baloncesto tienen sus propias cadenas de transmisiones, pero en el fútbol no, y que los narradores tienen que poner entusiasmo a las jugadas y principalmente a los goles. No se puede narrar un gol, sea del equipo que sea sin ánimo, así que entienda a los narradores y no los acusen de parcializados…Por hoy, out 27.