Tuto Tavárez

Cada 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Béisbol y Softbol, fecha que fue tomada desde el 2016, es decir hace 10 años

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Pero, también coincide con el centenario del softbol, ya que hace 100 años este deporte comenzó a llamarse así.

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Antes de ponerle ese nombre, el Softball era conocido como Indor-Outdor, también Diamond Ball, así como Kitten Ball y Mush Ball.

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En 1926, Walter Hakanson, entonces director de educación física de YMCA de Denver, con solo 28 años, propuso un nombre unificado.

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De ahí salió softball, un nombre reconocido en el mundo y que se expandió como deporte recreativo y competitivo.

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Es decir, que este 10 de mayo se cumplen 10 años de Día Mundial del Baseball y Softball y 100 desde que el deporte de la pelota grande y el bate fino, se llama Softball.

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La fecha es festejada por la Federación Mundial de Baseball y Softball, (WBSC) que preside, Riccardo Fraccari.

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Este organismo que rige el béisbol y el softbol, fue creado en 2014, siendo una entidad de apenas 12 años, con un gran crecimiento.

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La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol se ha preocupado por expandir estas dos disciplinas a lugares que no eran conocidos.

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Con Fraccari, no Fracatira, tanto el béisbol como el softbol se han expandido e innovado, con eventos mundiales en diferentes modalidades en los cinco continentes.

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En diferentes lugares, esta conmemoración se celebra con eventos, tanto de béisbol como de softbol.

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El béisbol es un deporte ideal para los niños, que es donde dan sus primeros pasos.

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El softbol, agrupa principalmente a mayores y se desarrolla tanto en masculino como en femenino.

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Una de las últimas creaciones de de la WBSC es el llamado Baseball5, que es una modalidad donde se batea con la mano y se utilizan pelotas especiales.

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En el Baseball5 hay equipos masculino y femenino, pero también hay mixtos, donde acciona 3 varones y 2 hembras y viceversa.

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