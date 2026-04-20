Tuto Tavárez

Un contingente de 25 peloteros dominicanos, sin contar los lanzadores, participaron en el primer fin de semana de la Liga Mexicana de Béisbol.

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Magneuris Sierra bateó de 13-6 con 2 dobles y Luis De los Santos de 14-6, con 3 cuadrangulares y un doblete.

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El jugador Ismael Alcántara bateó de 11-5 con un tubey, Carlos Franco de 11-5 con un jonrón y Raimel Tapia de 7-3 con dos batazos de doble méritos.

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Mel Rojas bateó de 12-5 y uno fue doble, Jonathan Villar, quien muchos pensaron se había retirado, se fue de 8-3 con un doblete, Robinson Canó de 14-5, con un doblete y Abraham Almonte de 12-4, de los cuales 2 fueron dobletes.

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Maikel Franco se fue de 12-4, con un jonrón y un doble, Ramón Hernández de 9-3, con un cuadrangular, mientras que Marco Hernández bateó de 9-3, uno de su batazo fue jonrón y los otros dos dobletes.

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El pimentoso Gustavo Núñez se fue de 16-5, uno de sus palos fue Grand Slam y el otro un doblete, en tanto que Christian Adames lo hizo de 10-3, con uno de dos bases y Rainer Núñez de 13-4.

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Aderlin Rodríguez comenzó de 7-2, Domingo Leyba de 11-3 con uno de cuatro esquinas y un tubey, Alejandro Mejía de 11-3 con uno para la calle, Arístides Aquino de 8-2 y Alen Hanson de 11-4, uno voló la verja.

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Seguimos con Estamy Ureña de 12-3, con un doble; Junior Lake de 9-2, igual que José Marmolejos, con Sócrates Brito de 14-3, igual que Andretty Cordero y Kelvin Gutiérrez, en su primer fin de semana.

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Michael De la Cruz agotó 5 turnos y pegó un hit, Elier Hernández, de 10-2 con un doble; Zoilo Almonte logró 2 imparables en 13 turnos, uno fue Grand Slam y el otro doblete.

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Franchy Cordero logró un hit en 9 turnos que fue un cuadrangular, Sandber Pimentel, de 11-1 y Estevan Florial, de 9-0.

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Hay dos conocidos que no son dominicanos y le fue muy bien, como fueron los casos de Henry Urrutia de 10-7 y Harold Ramírez de 16-8.

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Un caso que pareció de béisbol pequeña liga lo protagonizó Carlos Franco, del Águila de Veracruz, bateó, pegó hit y cuando reclamaron había bateado fue de turno y fue declarado out.

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SQUEEZE PLAY: El Oscuro era llamado el político griego Heráclito, por la naturaleza enigmática, florista y compleja de sus escritos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Un perverso envió una nota suspendiendo el remozamiento del Club Pueblo Nuevo y por eso no estuve en La Bahía el sábado…Pueblo Nuevo y el Congo, tierra de Luis Polonia, Tomás Silverio, el Mudo González, Domingo Luna, los hermanos Liranzo (Cuchito y Fellito), Rubén Rodríguez, Raylin Santos, Papi Marte y otros profesionales, tienen tres techados y ningún playcito…El próximo mes será el torneo de la MLB que organiza Miguel Matos…Sin Soto los Mets no dan sustos…Los Metros de Santiago van a toda velocidad…Sobre rieles…Minino Cabrera aclaró que no le interesa dirigir Plaza Valerio por ahora…Es decir, que Tony Jaquez y Cheo Pérez tendrán que continuar guayando la yuca…Pero, una de las cosas donde más ha sobresalido Plaza Valerio en esta etapa, es con las categorías menores y formativas…El jueves habrá rueda de prensa de Santo Domingo 2026…Será en AC Hotel a las 11:00 de la mañana…Pregunta que si el hotel AC es Águilas Cibaeñas…En Santiago habrá fútbol y ciclismo…Cibao FC se coronó campeón de la Liguilla…Dos oncenos del Cibao estarán en las semifinales…Cibao FC y los debutantes Salcedo FC…Los otros dos son Delfines del Este y el Club Atlético Pantoja…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Cristiano Ronaldo anotó su gol 969, ese número es un palíndromo, además fueron los años que cumplió Matusalén…Por hoy, out 27.