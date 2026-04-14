Tuto Tavárez

Aunque han demostrado sus capacidades como managers, no son profetas en su tierra.

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Pero, aunque no son profetas en su tierra taína, si son valorados en tierra azteca.

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Nos referimos a cuatro managers dominicanos, que estarán dirigiendo en la Liga Mexicana de Béisbol, mientras en su país están desocupados.

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El cuarteto lo integran, Félix Fermín, Miguel Tejada y los debutantes Fernando Tatis Sr., y Mendy López jr.

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Fermín, el manager más ganador de la pelota dominicana, dirige en México, tanto en el verano como en el invierno.

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Estará al frente de los Tecos de dos Laredos, donde tendrá jugadores dominicanos como Zoilo Almonte, Luis De los Santos, Bladimir Restituyo y Wilkin Rodríguez.

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Miguel Tejada estuvo el año pasado como coach de los Bravos de León y al final fue nombraron manager.

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Tejada llegó como pasajero de La Guagua, pero ahora es el chofer y fue nombrado manager para la temporada 2026, que comienza este viernes y fue parte del cuerpo técnico de las Águilas Cibaeñas.

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Tejada tendrá 10 dominicanos en su roster, como son, Sandber Pimentel, Magnauris Sierra, Phillips Valdez, Sammy Tavárez, Jhordany Mezquita, Nathanael Heredia, Carlos Espinal, Deury Carrasco, Michael Inoa y Robert Corniel.

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Después del trago amargo que tuvo con las Estrellas Orientales, Fernando Tatis aceptó dirigir los Algodoneros de Unión Laguna.

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A pesar de que se permiten 18 extranjeros por equipo, el hombre del ‘milagro Verde” que llevó a las Estrellas Orientales al campeonato y a tres finales, solamente cuenta con un quisqueyano en su nómina hasta el momento.

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Se trata del cerrador zurdo Fernando Abad. Hay que recordar que Ttist tuvo un encontronazo con los jugadores verdes antes de ser reemplazado.

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Finalmente, está el caso de Mendy López, quien fue coach de las Estrellas Orientales, equipo que dirigió interinamente 15 juegos y ganó 10, también piloteó a los Toros del Este.

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Cuando los Caimanes de Barranquilla ganaron la Serie del Caribe en Santo Domingo 2022, Mendy López era parte del cuerpo técnico de los colombianos.

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Dirigirá los Saraperos de Saltillo esa temporada y entre los jugadores dominicanos tiene el receptor Julio Rodríguez y los lanzadores Luis Frías, Félix Ramírez y Neftalí Cruz.

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Mañana hablaremos otros jugadores, del contingente de dominicanos que jugarán en la LMB.

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SQUEEZE PLAY: Bravucón, coloquialmente, esforzado o valiente, solo en apariencia…¿falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando niño, una de las enfermedades comunes era la “Culebrilla”, ahora conocida como Herpes Zóster…No nos escapamos y después de los años no repolló con fuertes dolores en la espalda…Lo que no sabía es que podía salir el cualquier parte del cuerpo…Es el caso del base de Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, quien se ha visto afectado por el Herpes Zóster y hasta media ceja perdió…Haliburton dice que el dolor es insoportable y creánle, porque me lo confirma “Mi Bola de Cristal Empañada”…Por hoy, out 27.