Tuto Tavárez

Como lo dice su nombre, con el cual fue bautizado desde su nacimiento, los Metros de Santiago.

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Por eso aplaudimos el paso adelante que da el equipo del Club Fernando Valerio (La Plaza), en apoyo al equipo de su ciudad en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

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Con la consigna: ¡Metros somos todos! Directivos, jugadores y aficionados de Plaza Valerio, se reunieron en su techado para hacer un llamado a los fanáticos.

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“Los santiagueros tenemos una gran franquicia, un gran equipo y te invitamos a que asista a la Arena del Cibao, apoyar los Metros”, expresaron en voz del jugador Miguel Almonte.

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Es un mensaje sin envidia, sin exclusión y eso habla muy bien del Plaza Valerio, no solamente en el tabloncillo, sino fuera de la duela.

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Hay personas que si ellos no son los protagonistas, la película no sirve, pero eso no se da con Plaza Valerio.

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En el video que circula en las redes, se puede ver a Cheo Pérez, Frank Muñoz, Calín Mieses y otros de la directiva que encabeza el ingeniero Tony Jaquez.

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La LNB comienza esta martes 14 y los Metros dieron a conocer la semana pasada el personal que estará conformando el equipo.

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Entre los jugadores presentados se encuentran los tres Valiosos de los últimos Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, como fueron: Adris De León (2024), Brahian Méndez (2025) y Oliver García (2026).

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A Eso se agregan, Jeffry José Arias Tavárez, Adonis López, Raimer Santana, Jordan Gerónimo, Wesley Shyaam, Florent Tramba, Anthony Fairley, troy Dylan Cracknell y otros que se irán agregando.

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El experimentado Melvyn López es el dirigente, acompañado de un grupo de técnico que desayunan, almuerzan y cena baloncesto.

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César Saint-Hilaire tiene la responsabilidad de conformar el equipo desde la gerencia, en tanto que el ingeniero Manuel Estrella ha confiado la presidencia ejecutiva a Rovin Rodríguez.

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En la rueda de prensa pudimos ver el respaldo que ofrecen empresarios como Mícalo Bermúdez, Héctor Hernández, Luis Núñez, José Clase, Juan José Perelló, Carlos Iglesias y Andrés Cueto.

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El mensaje de Plaza Valerio terminando diciendo, los Metros somos una familia.

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SQUEEZE PLAY: El primer juego de los Metros de Santiago en la Arena Doctor Oscar Gobaira, será el jueves contra los Soles del Este y como un regalo a los aficionados, la entrada será gratis… ¿falta mucho para el 27 de febrero?…Persivo, nadie me lo ha dicho, que el Torneo de Béisbol Amateur de Santiago está feo…Ya no hay peloteros amateur…Se nos pusieron viejos y no hubo relevos….Ahora, hay jovencitos para firmas…Puedo estar equivocado, pero es lo que persivo…Tásito González todavía está celebrando la Copa Espaillat ganada por el Soporte del Baloncesto de Tamboril (SOBATAM)…El “suaper” de de Tásito fue tal, que se le olvidó que Christopher Morel está jugando con los Marlins de Miami…¿Está lloviendo o son las lágrimas de mi primo mocano?…La Universidad O&M no pudo ganar el torneo de la Liga Dominicana de Fútbol, dedicado al doctor José Rafael Abinader…Nada de Sal Cedo, entra Cedo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el director de cine Alfred Hitchcock dijo el discurso más breve al recoger su Oscar honorifico. Solo dijo: Gracias…Por hoy, out 27.