Tuto Tavárez

Una veintena de peloteros de República Dominicana, están militando en las Grandes Ligas de Béisbol Japón.

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La Liga Nacional de Béisbol de Japón está dividida en dos circuitos, que son Liga Central y Liga del Pacífico.

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En la Liga Central están los jugadores de posición, Sandro Fabián y Elehuris Montero con Hiroshima Toyo Carp.

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El jardinero Miguel Sanó y el jugador del cuadro Orlando Calixte, juegan para los Dragones de Chunichi.

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También está, el toletero Domingo Santana, un temido bateador que juega para Yakult y que fue uno de los mejores bateadores en la temporada del 2025.

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Los lanzadores dominicanos de la Liga Central son 6, incluyendo a Rafael Dolis y Dauri Moreta con Hanshin.

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El lanzador Elvis Luciano y Bryan Mata juegan para Yomiuri, Jesús Liranzo con Yakult, Albert Abreu con Chunichi y Hansel Marcelino con DeNa.

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En la Liga del Pacífico hay cinco bateadores, dos con Nippon Ham y son Franmil Reyes y Rodolfo Castro.

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Gregory Polanco viste el uniforme de Lotte, Oscar González de Rakuten y Alexander Canario, debuta con Seibu.

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Solamente hay tres lanzadores quisqueyanos en la Liga del Pacífico y juegan en tres equipos diferentes.

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José Ureña forma parte de las Águilas de Rakuten, Emmanuel Ramírez con Seibu y Luis Perdomo está con Orix.

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En total son 35 los peloteros latinos que están jugando en Japón, en la temporada 2026, que recién comenzó.

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El único receptor foráneo que juega con los japoneses, es el cubano Ariel Martínez, de Nippon Ham.

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Los primeros dominicanos que jugaron en Japón fueron, Julio Linares y José Vidal Nicolás en 1971, Mateo Alou en 1974, Rafael “Gallo” Batista en 1975 y Chilote Llenas en 1976.

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SQUEEZE PLAY: El inicialista Tony Blanco, dominicano de las Estrellas de DeNA y quien murió en la tragedia del Jet Set, completó el mejor año de su carrera profesional en 2013 en Japón. Lideró la Liga Central en promedio (.333) y empujadas (136) y además quedó segundo en jonrones (41). Adicionalmente, fue nombrado Jugador Más Valioso del mes de abril, participó en la Serie de las Estrellas (donde ganó 2 competencias de jonrones) y fue seleccionado al Equipo Ideal del año como primera base. La clave de su éxito estuvo en mantenerse sano todo el año, algo que no había logrado hasta ahora. Tony tiene un hijo del mismo nombre que juega en ligas menores con los Piratas de Pittsburgh… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Quebrados, están los Piratas de Quebradilla en el Baloncesto Nacional de Puerto Rico…Han perdido los primeros 7 juegos…Pero, la prensa de Puerto Rico destaca que el escolta Víctor Liz es el único nativo de Quebradilla con doble digito en anotación con 15.7 puntos…Liz juega como nativo en Puerto Rico, donde la mayoría de refuerzos son NBA…Liz podría estar temprano con los Metros de Santiago…!Otra vez! Moca FC se quedó fuera…Moca FC y la Universidad O&M tuvieron tremendo labor a nivel internacional, pero se quedaron fuera para las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…Ahora, los mocanos a chequear los Héroes en la Liga Nacional de Baloncesto y los Granjeros en la Liga de Verano del Cibao…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Frías está considerada la ciudad más pequeñas de España, no llega a los 300 habitantes y está al Norte de Burgos…Por hoy, out 27.