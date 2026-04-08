Tuto Tavárez

The Great American Horse Race, fue la más peculiar carrera de caballos, que se celebró con motivo del bicentenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1976.

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Lo insólito de esta carrera de caballos, es que quien la ganó fue una mula, llamada Lord Fauntleroy.

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La peculiar carrera comenzó en el mes de mayo de 1976 y terminó en septiembre del mismo año.

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Los equinos salieron de Frankfort, Nueva York y terminó en Sacramento, California, atravesando 13 estados, con un recorrido de 5,600 kilómetros, en casi 100 días.

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Participaron cientos de caballos de todo el país, pero un zorro llamado Virl Norton, inscribió dos mulas en la competencia, Lord Flautenroy y Lady Eloise.

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Norton estaba convencido que para la dura travesía, los caballos y purasangres serían más rápidos, pero las mulas más resistentes para cruzar de este a oeste.

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Cuando un caballo estaba agotado o cojeaba, un equipo de veterinarios lo atendía, pero se le penalizaba con el tiempo que duraran en los vehículos que fue preparado como ambulancias.

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En cambio, Virl Norton seguía con sus mulas, sin prisa, pero sin pausa y por cada ciudad, que pasaban, se detenía a montar los niños y personas en sus mulas, disfrutando el momento.

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Los jinetes podían montar dos caballos y cambiarlo en cualquier momento de la épica carrera.

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Entre los jinetes había una gran cantidad de damas, atraídas por la experiencia del largo viaje a lomo de caballo.

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Cuando llegaron a la meta, la mula Lord Fauntleroy no estaba en primero, pero cuando sacaron las penalidades que tenían los caballos, pasó a la primera posición.

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Lord Flaunteroy sacó más de 10 horas al equino que se ubicó en la segunda posición del singular evento.

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Con su triunfo en la carrera, la mula Lord Flaunteroy se ganó un premio de 25,000 dólares, que a Virl Norton le cayeron de maravilla, porque era una persona humilde.

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The Great American Horse Race, está cumpliendo 50 años en este 2026 y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos 250.

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