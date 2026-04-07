Tuto Tavárez

Es normal y hasta justo, que los nombres de atletas destacados sean colocando en instalaciones, eventos y premios deportivos.

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Por ejemplo, Miguel Induráin (Miguelón), está considerado el mejor ciclista en la historia de España.

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Pero, lo que escogieron para honrarlo es algo bastante extraño y tenebroso, como es un cráneo humano.

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Así como lo está leyendo, un cráneo fue bautizado como Miguelón 5, en honor al pedalista español.

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Esto se debe a que Miguelón, ganó cinco veces consecutivas el Tour de Francia, siendo el único que lo ha hecho, desde 1991 hasta 1995.

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El equipo de Atapuerca, descubrió el cráneo en 1992 y ese año Induráin hizo el doblete, ganando el Tour de Francia y el Giro de Italia, lo bautizaron Miguelón en su honor.

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El apodo de Miguelón 5, le vino por los cinco Tours de Francia que conquistó Miguel Induráin.

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El cráneo Miquelón 5 está en el Museo de Evolución Humana de Burgos y se calcula que tiene unos 500.000 años.

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Induráin fue a visitar el cráneo en su Museo en lo que se definió como “Miguelón frente a Miguelón”, como se puede apreciar en la composición de fotos de Chichi Pérez.

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En la visita al Museo todos los empleados y periodistas que lo acompañaron, quisieron hacerse una foto con los “Miguelones”, quedando el de carne y huesos muy impresionado.

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Miguelón Induráin llevó el maillot amarillo por 60 días y logró 12 victorias en el Tour de Francia.

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También, ganó en dos ocasiones en Giro de Italia, como fue en 1992 y 1993, combinando el doblete con el Tour francés.

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El pedalista español ganó títulos en los Juegos Olímpicos, así como en Campeonatos Mundiales en la contrarreloj.

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Miguelón tiene un hermano menor, Prudencio Induráin, quien también fue ciclista profesional, aunque su mayor trabajo fue ser gregario del mayor.

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SQUEEZE PLAY: Cuando yo era menos niño que ahora, daban una novela radial que se llamaba Los Villalobos y recuerdo que los tres protagonistas eran, Rodolfo, Machito y Miguelón…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Me dicen que vieron un cronista madrugando en la Fuente Freddy Caputo, buscando las monedas…No me ataquen que no diré…Hay personas que hacen actividades deportivas detrás de un objetivo y cuando lo consiguen ¡Paticas pa’ que te tengo!…Por eso, mi respeto para Rubén Cruz, mejor conocido como Rubén Toyota, que tienen 30 años haciendo un evento deportivo recreativo, todas las Semanas Santas, en Hato Mayor…No lo conozco personalmente, pero, desde aquí nuestra admiración para Rubén Toyota…Este miércoles es la rueda de prensa de los Metros de Santiago…Dice Américo Cabrera que el miércoles viene a Santiago el ministro de deportes Kelvin Cruz…El objetivo es dejar iniciado el remozamiento del multiusos Marino Ochoa, del Club Pueblo nuevo…El sábado arranca la Liga de Softbol de Greenville, Carolina del Sur…José Elías Domínguez fajado en ese evento que reúne 6 equipos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Gorila es coloquialmente guardaespaldas…Por hoy, out 27.