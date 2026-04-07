Tuto Tavárez

El inolvidable Domingo Saint-Hilaire, será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en la categoría de Propulsor.

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¿Qué sucede cuando es exaltada una persona fallecida, como es el caso de Saint-Hilaire, maestro del periodismo?

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Son representados por sus familiares más cercanos, como esposos o esposas, hijos y padres.

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Los familiares reciben los honores, incluyendo una placa, la cual queda como testimonio del acontecimiento.

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En el caso de Domingo Saint-Hilaire, tiene varios hijos, tanto en el país como fuera, para ejercer la representación.

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Dos de los hijos de Saint-Hilaire, Juan y Santiago siguieron los pasos al padre y son destacadas figuras de la crónica deportiva.

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También, Junior Saint-Hilaire abrazó la comunicación, abarcando más los renglones del arte y la farándula.

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Pero, también se contempla un edecán, para que acompañe el atleta o propulsor exaltado.

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Debe ser una persona que haya tenido empatía con el exaltado, en el caso de Domingo Saint-Hilaire, era un ser humano que se llevaba bien con todos.

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Pero, vamos a mencionar tres peloteros de las Águilas Cibaeñas, que se llevaban muy bien con Santy.

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Nos referimos a Winston “Chilote” Llenas, Tony Peña y Félix Fermín. Pero, también tenía una gran amistad con Manny Mota.

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Recuerdo que en una ocasión llegamos a los campos de entrenamientos en Vero Beach y cuando Mota nos vio, fue al encuentro de Saint-Hilaire, a quien saluda cariñosamente como Dominguito.

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Los dos conversan con mucho pesar sobre la muerte de Alberto Torres De la Mota, el Gringo, a quien parece lo unía una gran amistad.

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Si el edecán fuera alguien de los medios, pienso que el más idóneo, es Rubén De Lara Fernández, quienes tenían una gran amistad, a pesar de vivir en ciudades diferentes.

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Saint-Hilaire, era un todoterreno, escribía deportes y tenía una gran pasión por el boxeo, donde cosechó grandes amigos, como José Sulaimán, Nacho Espinal, Juan Guzmán, Kid Aguja, entre otros, pero, también, hacía notas de políticas y farándula.

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