Tuto Tavárez

Sería una injusticia ignorar una hazaña realizada por Gia Fernández, en el Torneo Nacional de Fútbol Juvenil Femenino.

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Gia anotó la friolera de 14 goles en un juego, leyó bien, 14 goles en un juego, lo que podría ser una proeza mundial.

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La prometedora jovencita del Cibao FC, anotó un gol por cada año que tiene, en un hecho sin precedentes.

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El partido pertenece al Torneo Nacional Femenino Sub-14 y el Cibao FC se impuso a A4 Sports Club de Jarabacoa con abultado marcador de 22-0.

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Gia Fernández aportó 14 de esos 22 goles, en un deporte que no es usual anotar doble dígitos en un partido.

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En ese encuentro, la jovencita Luna Castillo, quien en un partido anterior anotó 6 goles, hizo gritar ¡goool! En 4 ocasiones.

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Completaron, Delianni Pérez con un doblete y con uno por cabeza, Ema Nensett y Valeria Reyes.

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En diciembre del 2022 escribimos una columna, destacando las cualidades como futbolista de la niña de 11 años, Gia Fernández.

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En ese momento, Gia entrenaba con el profesor Juan Carlos Vidal y la calificamos de “Crack”, adjetivo que se emplea para definir un futbolista élite.

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Terminamos esa columna con una sentencia: “Anote por ahí el nombre de Gia Marie Fernández y en unos años volveremos a desempolvar su página”.

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Recuerdo, que su entrenador Vidal me dijo que sería Selección Nacional y no hubo que esperar mucho.

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Estuvo en la CFU Challenge Series Girl Sub-14 en 2025, celebrado en Trinidad y Tobago, del 15 al 24 de agosto 2025.

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Para esa experiencia internacional fue nombrada Capitana del seleccionado y la delantera, fue MVP y líder goleadora.

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No se acostumbra a promover los eventos de menores, pero como dejar pasar una proeza quizás única, como la realizada por Gia Fernández.

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SQUEEZE PLAY: “Destruyan este templo y yo lo levanto en tres días”. ¡El hombre está vivo!… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La Liga de Fútbol de Italia es conocida como calcio, que es el mineral más abundante en el cuerpo y mantiene los huesos y los dientes fuertes…pero a la selección italiana al Mundial de Fútbol le falta calcio. ¡Pobre, Paolo Modolo!…El Congo clasificó para el Mundial de Fútbol, ya tengo equipo…La Liga Mexicana de Béisbol redujo los extranjeros de 20 a 18 para dar más oportunidad a los criollos… ¿Y, 18 es poco?…Se acerca el 10 de abril, cumpleaños del empresario, deportista y mejor ser humano, Arnulfo Gutiérrez…Definitivamente, la Liga de Béisbol de Japón está hecha a la medida de Domingo Santana…El año pasado Santana pegó muchos palos y este año, ya lleva tres jonrones en un ratito…Recuerdo, que antes, se regresaba el domingo de Resurrección, desde la playa a jugar Baloncesto Superior de Santiago…Que por lo regular estaba en la postemporada…Pero, eso era antes, estamos en otro tiempo…Gracias a Max Medina, por enviarme mi taza del Mundial de Fútbol de la FIFA…Ahí el café es un golazo… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, este domingo 5 de abril, se celebró el Día Nacional de los Periodistas. El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), cumplió con los actos en agenda para este día. Creado por la Ley 10-91 y promulgada el 7 de mayo de 1919…Por hoy, out 27.