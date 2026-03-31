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En esta tercera y última entrega sobre los deportes de Santo Domingo 26, que vienen a Santiago, vamos a hablar del ciclismo MBT.

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Esta modalidad Ciclismo de Montaña (Mountain Bike), es uno de los más practicados en el país.

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El MTB es el preferido de las personas que quieren mantenerse en buena forma física, siendo uno de los principales, el Comando Ciclístico del Norte (Cocinorte), que preside el ingeniero Rafael Solano Liz.

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La prueba de Mountain Bike de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 26, será el 1 de agosto, en el Complejo Deportivo de La Barranquita.

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Se competirá el MBT en la prueba de Cross Country tanto en masculino como en femenino.

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Será bajo los reglamentos de la Unión de Ciclistas Internacional (UCI), para eventos regionales.

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El recorrido del ciclismo Mountain Bike será de 3.5 kilómetros a 4 kilómetros en el trazado de La Barranquita.

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Para los atletas participar, deben ser inscriptos por el Comité Olímpico Nacional de cada país participante.

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También, es requerimiento, que todos los atletas hayan nacido a más tarde el 31 de diciembre del 2007.

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Los corredores de Mountain Bike que compitan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 26, tienen que tener la licencia UCI.

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El MBT, que se disputará en La Barranquita, entregará una plaza directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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El Comando Ciclístico del Norte (Cocinorte), celebra anualmente, con un evento, la fecha del Patrón Santiago, que se conmemora el 25 de julio, en honor al Apóstol Santiago, el Mayor, Patrón de Santiago de los caballeros.

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Así que, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 26, tendremos en Santiago, fútbol en el Cibao FC y ciclismo BMX y Mountain Bike, en La Barranquita.

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SQUEEZE PLAY: Si no tiene para donde ir en esta Semana Santa, en los templos católicos hay un anfitrión que te espera con los brazos abiertos, visita a Jesucristo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Víctor Liz mejoró en se segundo juego con los Piratas de Quebradilla en Puerto Rico…Anotó 21 puntos, atrapó 6 rebotes y otorgó 3 asistencias…Liz jugó 34 minutos…Arrancaron los entrenamientos de los Metros de Santiago…Los que no van en los vagones dirán que está lento…La gente no escarmienta…Le dedicaron el Torneo de Baloncesto de San Francisco de Macorís al doctor Leonardo Aguilera y no fue…Le dedicaron el Torneo de Baloncesto de Santiago y ni se acercó por la Arena del Cibao…También, le dedicaron el Torneo de Baloncesto de La Romana, que está en su etapa final…El Este si está lejos…¿Es que no hay baloncestistas con méritos para merecer las dedicatorias?…Bueno si, el Torneo de Baloncesto de la Capital se lo dedicaron a Evaristo Pérez…Ah, me dice un amigo que sabe de baloncesto, que la dedicatoria es al cargo…Tiger Woods debe demostrar que es un tigre de verdad…Con el dinero, que uno supone tiene, debe de andar con un chofer…Hasta ahora ha tenido suerte, pero…Un día le hacen un hoyo en uno…Los mocanos, Moi Genao, Tony Genao y Genito García estuvieron apoyando la Selección Nacional de Fútbol el domingo contra Cuba…Radhamés Bonilla y Félix Jacinto Bretón dejaron a Cuba sola…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Corín Tellado es la escritora española más leída después de Cervantes…Por hoy, out 27.