Tuto Tavárez

Esta entrega la vamos a aprovechar para hacer un reconocimiento Al Alimón, a dos funcionarios de los deportes y la educación.

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En noviembre del 2022, el presidente Luis Abinader nombró a Alberto Rodríguez (ARod), como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

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El 16 de agosto del 2024, el mandatario sorprendió nombrado a Kelvin Cruz (KC y no Kansas City ni Kevin Cabral), ministro de deportes, al frente del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC).

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Cuando Alberto cumplió los primeros 100 días en el cargo, destacamos que INEFI estaba dormido y que había despertado.

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Con Kevin Cruz la iluminación llegó de inmediato, enseñó conocimientos, que no era un improvisado y ya tiene una impronta al frente del Ministerio de Deportes.

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El binomio de Alberto y Kelvin puede ser comparado con grandes combinaciones de torpederos y segundas bases en el béisbol, sin necesidad de irnos fuera: Julián Javier y Roberto Peña.

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Tanto Kelvin como Alberto han dado soluciones a los problemas de los deportes, especialmente en los municipios y barrios de la República Dominicana.

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Están sembrando el país de instalaciones deportivas, como canchas para baloncesto y voleibol, techados, estadios, campos para fútbol y hasta deportes callejeros como la Vitilla o el Baloncesto 3 para 3.

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Pero, además de las estructura físicas, los vemos sumergidos organizando eventos deportivos, en los 48,442 kilómetros cuadrados de la isla.

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Alberto recuperó los Juegos Deportivos Escolares, que en la mayoría de países es la base más importante para el fomento de mente y cuerpo sano.

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Hace unos días, Kelvin sacó del olvido los Juegos de las Mujeres, que honran el 50 % de la población y la madre del otro 50 %.

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No hay dudas, de que por su “bateo oportuno” Alberto Rodríguez es merecedor del Premio MVP.

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Y por su desempeño con “pitcheos dominantes”, Kelvin Cruz es meecedor del Premio Cy Young. (Y no lo digo por mis raíces en Jimayaco, La Vega), sino por méritos acumulados.

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Alberto Rodríguez y Kelvin, Kelvin Cruz y Alberto Rodríguez, ordénelo que como quiera, que da buena gestión.

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