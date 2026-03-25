Tuto Tavarez

La travesía del “Tamarindo” para unirse a la Selección Nacional de Fútbol, es amor por la camiseta.

El destacado futbolista Edarlyn Reyes, conocido por el apelativo de “Tamarindo”, ya se encuentran en Santiago entrenando con Sedofutbol.

Pero, para llegar hasta su destino, tuvo que hacer un largo recorrido de dos días en aviones.

Edarlyn juega en Rusia con el PFC Arsenal Tula y desde allá tomó un avión durante 28 horas ininterrumpidas.

Luego tuvo que recorrer 20 horas haciendo escala, informó el propio jugador en una entrevista con David Cepeda, especialista en balompié.

Pero, eso no quitó la alegría de “Tamarindo” , que se entregó con entusiasmo a los entrenamientos de la Selección Nacional.

“Cualquier sacrificio es poco para jugar frente a tu público y familia”, dijo el nativo de la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo).

Edarlyn, quien militó para el Cibao FC antes de salir al extranjero, es el primer futbolista dominicano en anotar un gol en la Copa Libertadores.

Hizo un llamado a los fanáticos para que apoyen la Selección, que este jueves jugará con El Salvador y el domingo con Cuba, en el estadio del Cibao FC.

En su recorrido por los entrenamientos del representativo nacional, David Cepeda también habló con Edison Azcona, quien había estado ausente por lesión.

Azcona ya está bien de salud y espera ayudar a en la ventana FIFA que serán jugada en Santiago.

“Contamos con el público, llenen el estadio y así serán el jugador número 12 en las tribunas”, dijo Edison Azcona quien juega con Las Vegas Lights FC.

También, Cepeda habló con Pablo Rosario, quien exteriorizó su alegría de poder jugar por su país.

“Mis padres están aquí, han venido apoyarnos y vamos a dar todo en el terreno de juego”, expresó Pablo Rosario quien juega para FC Oporto de Portugal.

Ahí están los nuestros, decididos a dar lo mejor, pero esperando que llenemos las gradas del Cibao FC, este jueves y el domingo

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Foto Edarlyn “Tamarindo” Reyes