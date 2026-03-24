Tuto Tavárez

La Selección Dominicana de Fútbol se mida este jueves con El Salvador, en el estadio del Cibao FC, en los terrenos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

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Cuando el representativo tricolor salga a la cancha, lo harán dos jugadores del Cibao FC, único club con dos futbolistas activos en la Selección.

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Se trata del experimentado Jean Carlos López, quien ha ostentado el brazalete de Capitán con la tropa de Marcelo Neveleff.

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El otro es, el cancerbero, Edwin “Gato” Frías, un prometedor portero que ha estado defendiendo con gallardía el arco naranja.

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Hay un tercer jugador que está activo en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), se trata de Carlos Sarante, del Club Atlético Pantoja. A última hora se incluyó a Álvarez, también de los Guerreros por Heinz Moischel.

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Los demás integrantes que saldrán a defender el fútbol dominicano mañana a las 8:00 de la noche, juegan en ligas extranjeras.

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Pero, hay otros cuatro jugadores en la Selección Nacional que vistieron la camiseta naranja del Cibao FC, en los 11 años que tiene el equipo, antes de fichar para otros países.

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Entre ellos está el nativo de Santiago, salido de la cantera del Cibao FC, Lucas Bretón, familia del expelotero Domingo Ramos y quien juega para el Málaga CF de España.

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De igual manera, podremos ver en acción el jueves a Edarlyn Reyes, el popular “Tamarindo”, quien tuvo años de glorias con el Cibao FC y que ahora milita con el Arsenal Tula, de Rusia.

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Un fenómeno del fútbol es el goleador Dorny Romero, quien se hizo sentir con el Cibao FC anotando goles espectaculares y ahora participa con el Club Bolívar, en Bolivia.

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Es decir, que los aficionados del Cibao FC deben de ir apoyar, primero la Selección Nacional y a los jugadores que tantos momentos buenos le dieron, en esa racha de cuatro coronas que tiene el club naranja.

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Ah, pero lleguen a las 5:00 de la tarde, que a esa hora se medirán Cuba y Dominica, para dejar la pista caliente a El Salvador y República Dominicana.

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SQUEEZE PLAY: Viejo con vieja no pega, creo que así dice un merengue de Félix del Rosario de 1973… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?… Arrancó el Baloncesto Nacional Superior de puerto Rico…Los Piratas de Quebradilla, donde juega Víctor Liz debutan el viernes, contra los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Raymond Dalmau…Lamentamos el fallecimiento de Aureliano García, quien era monitor de béisbol en Puñal para Miderec…Atención Paolo Modolo, el maestro y experto en fútbol, Félix Disla Gómez, aclara la situación de Italia de cara al Mundial…Para clasificar Italia tiene que ganar el jueves a Irlanda del Norte y el 31 de marzo al que resulte triunfador de Gales y Bosnia & Hezergovina, que también juegan el jueves…Es decir, que para Italia clasificar tiene que ganar 2 partidos…Para Qatar 2022 eliminaron a Italia en el repechaje o repesca, siendo el campeón vigente de la Eurocopa, cuando cayó ante Macedonia del Norte, que luego sucumbió ante Portugal…En 2018 la historia fue parecida, jugó repechaje contra Suecia y perdió quedando fuera de Rusia…!Qué buenos datos ofrece el experto Disla Gómez, pero no voy a seguir, porque Paolo se amarga y no abre Il Pasticcio y después del juego de RD y El Salvador, Leo Sánchez, José Miguel Minier, José Clase, Manuel Estrella y Felito García, tienen una mesa reservada y van para allá…Cosa extraña, el Baloncesto Superior de Puerto Plata las Cotorras se comieron los Tiburones…Eso solo se da en los deportes…Por cierto, Max Medina compró el pasaje, pero no vino al desfile de “su” Club Sameji…Yo creo que lo expulsaron hace rato, por denunciar las cosas malas… Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que este miércoles comienza el béisbol de Grandes Ligas, con una gran presencia de jugadores dominicanos. El primer juego de 162, sin la postemporada…Por hoy, out 27.