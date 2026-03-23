Tuto Tavárez

Los periodistas Félix Jacinto Bretón y Radhamés Bonilla se están preparando para ir a ver a Cuba jugar en el estadio del Cibao FC.

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Bretón y Bonilla me pidieron los convocados cubanos y los amigos siempre hay que complacerlos.

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Lo hacemos extensivo al periodista cubano y residente en Santiago, Nelson De la Rosa, quien va para el juego de sus compatriotas.

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Cuba juega con Martinica el jueves a las 5:00 de la tarde y República Dominicana el domingo a las 8:00 de la noche.

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De los 22 jugadores convocados por el técnico de Cuba, Yeniel Márquez, 22 juegan fuera y uno en la isla.

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Los porteros que protegerán el arco de Cuba son: Yorlan Urgellés, Ismel Morgano y Yurdy Hodelín.

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Como defensas figuran: Yosel Piedra, Karel Reyes, Orlando Calvo, Camilo Pinillo, Leandro Mena, Elvis Casanova y Dayron Reyes.

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En el mediocampo estarán: Yunior Yuri Pérez, Karel Espino, Diego Catasus, Marcos Campos, Romario Torres y Maikol Vega.

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Los delanteros son: Jorge Aguirre, Dairon Reyes, Luis Paradela, Yasnier Matos, Alessio Raballo y Michael Camejo.

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El onceno de Cuba estuvo batallando en las clasificatorias para el Mundial de Fútbol 2026, no clasificaron pero echaron el pleito.

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Para lo que si clasificaron los cubanos fue para el Mundial de Fútbol Sub-17 masculino.

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De los cubanos convocados el Capitán es Luis Paradela, quien juega para el Saprissa y en 2024 fue el Futbolista del Año.

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También, Paradela ha sido un jugador de impacto en los torneos de la Concacaf.

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Las acreditaciones para los juegos de fútbol en el estadio Cibao FC, culmina este martes al mediodía.

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