Tuto Tavárez

El miércoles fue un día aciago para el deporte de la comunidad de Gurabo, por el fallecimiento de Santiago López Olivo (Chaguito).

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Chaguito Olivo

La historia deportiva de Gurabo no podría escribirse sin darle un espacio cimero a Chaguito Olivo.

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Vamos aprovechar ese hecho, para repetir algo que decíamos cuando estábamos en el programa Diálogo Matutino junto a René Sosa y Rosuel Abreu, por el canal Espacio TV, de Diómedes Reyes.

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Un día, en un ameno diálogo, me preguntaron, ¿cuáles cosas entendemos que hacen falta en Gurabo.

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Gurabo tiene comunidades cercanas como Pedro García, la Cuesta, Cuesta de Piedra, Jacagua al Medio, empalma por la loma con Tamboril y otras comunidades rurales.

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Dijimos a René y Rosuel, que no entendíamos, como Gurabo que ha dado uno de los más grandes peloteros amateur, como Johnny Olivo, no tenga un estadio, para jugar interbarrios y amateur.

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Que necesitaba, cerca de la loma, un hospital con 20 o 30 camas, ya que las personas se tienen que trasladar muy lejos para ver un galeno y recibir atenciones primarias.

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Otra cosa que señalamos, es la necesidad de un comedor económico, para resolver las necesidades alimenticias de los más vulnerables.

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También, me quejé que Gurabo no tenga un parque donde las personas puedan salir en familia.

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Cada municipio tiene su parque que sirve de referencia. Nos juntamos en el parque de Tamboril, de Villa González, Navarrete, Sajoma, Licey, etc.

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Pero, le decía, con todas esas facilidades, las personas se mueren y en Gurabo no hay una funeraria y cuando muere una persona, o la envían para la ciudad o la velan en la casa.

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Con la muerte de Chaguito Olivo esto quedó demostrado, las opciones eran Blandino o Inabi y muchos de los compañeros, de un hombre de 93 años, no pudieron asistir.

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Gurabo, ha tenido personas en todos los cargos del Estado, desde presidente, alcalde, gobernador, senador, diputado y otros cargos gubernamentales, pero nadie le ha hablado de estas necesidades o simplemente, no están de acuerdo.

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He dicho en voz alta, lo que pienso en voz baja.

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SQUEEZE PLAY: Ubérrimo, es extremadamente fértil y abundante…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El venezolano Jean Carlos Güell es el nuevo Director Técnico del Moca FC…Reemplaza a Jorge Alfonso…¿Cuáles son los mejores peloteros que hay en la Agencia Libre…Está claro, los que juegan aquí…Si me dan a Vladimir Guerrero y Aderlin Rodríguez selecciono Aderlin…Entre Manny Machado y Christian Adames me quedó con Adames…Entre Fernando Tatis y Sócrates Brito, me quedo con Brito y entre Juan Soto y Junior Lake, con Junior…Para jugar en Lidom…La Pizza Pachá viene para República Dominicana…La imagen será Emilio Bonifacio para la pizza de Peppedoni…Así como uno recibe noticias malas, también se producen las buenas…Al momento de estar escribiendo esta columna, nos llega a la información de que Domingo Saint-Hilaire será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano…Exaltar a Domingo Saint-Hilaire es como exaltar a toda la crónica deportiva de Santiago…En otra entrega ampliaremos, pero nos llena de regocijo este anuncio…!Inolvidable, Domingo Saint-Hilaire!…Me dice “M i Bola de Cristal Empañada”, que, si usted escribe todos los números del cero al cien, escribirá 20 números 9…Por hoy, out 27.