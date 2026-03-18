Tuto Tavárez

Ahora que pasó el nublado, vamos a contar las estrellas, como dice el querido Rubén De Lara Fernández.

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Fueron dos semanas del Clásico Mundial de Béisbol, donde los dominicanos gozamos un mundo.

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Ya fuera en República Dominicana, en el loanDepot Park o en cualquier país, los dominicanos estaban al tanto de lo que pasaba con su selección de béisbol.

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Como fueron más los momentos positivos y de alegría, vamos a obviar los negativos, para reconocer a los responsables de tanta alegría.

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Como el Clásico Mundial de Béisbol es un evento federativo, comenzamos felicitando a la Federación Dominicana de Béisbol, que preside Juan Núñez Nepomuceno.

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Juan y los demás miembros de Fedom, hicieron una labor titánica, primero reclutando a Nelson Cruz para que fuera el Gerente General.

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Luego, Nelson convenciendo a Albert Pujols para que fuera el manager, si se quiere un novato que solo ha dirigido un año en Lidom, pero, con una gran personalidad y respeto, necesario para dirigir una constelación de estrellas

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Pujols, armó un gran grupo de técnico con, Plácido Polanco, Fernando Tatis, Senior, René Rojas, Wellington Cepeda, Joel Peralta, José Canó, Julio Borbón, Carlos Febles y Fleming Báez.

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Ahí vino el trabajo duro, reclutar a 30 peloteros de ese conglomerado que tenemos y contó con los receptores Austin Wells y Agustín Ramírez.

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Jugadores del cuadro, Vladimir Guerrero Jr., Carlos Santana, Ketel Marte, Amed Rosario, Junior Caminero, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo y el Capitán, Manny Machado.

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Jardineros, Julio Rodríguez, Oneil Cruz, Fernando Tatis Jr., Juan Soto y Junior Lake, quien reemplazó a Johan Rojas.

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Los lanzadores, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Huáscar Brazobán, Sandy Alcántara, Albert Abreu, Bryan Bello, Christopher Sánchez, Luis Severino, Abner Uribe, Gregory Soto, Abner Uribe, Edwin Uceta, Carlos Estévez, Elvis Alvarado, Wandy Peralta y Dennis Santana.

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Todos ellos, dijeron que si a la Patria y merecen el respeto y el aplauso de todos los que llevamos la bandera tricolor en nuestros corazones.

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Y ni se diga de la cobertura, el Plátano Power, estuvo en todos los hogares y lugares público.

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SQUEEZE PLAY: Elton John, es Presidente de Honor Vitalicio, del Watford Football Club. Equipo de fútbol de la segunda división inglesa, del cual es fanático desde chiquitito…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Se fue un canelero de las Águilas Cibaeñas y vino otro…Se fue RR y llegó LL…Richard Rodríguez y Luis Liberato… ¿Quién es el campeón del Mundo, el que gana la Serie Mundial o el que gana el Clásico Mundial?…José González (Alcalá), pana full de Leo Sánchez, está por Santiago…También, su hermano Ángel González el (Mudo), único aguilucho que ha ganado un título de bateo con promedio sobre 400…Américo Cabrera tiene como mil pruebas que estuvo en el Clásico, se tiró mil fotos…Incluso, una titulada Américo con Américo, de Presidente a Presidente, Américo Cabrera y Américo Celado…Los dos son AC, siglas de las Águilas Cibaeñas…El Pachá tiene 16 sucursales de Pizza en New York…Ahora es que Pablo simpatiza por el Pachá…Pregunta Max Medina (Le gusta meterse en problemas), cuándo Sameji va a retirar el número 9 de Agustín Díaz (Angui-Angui o Anguilla)…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, sempiterno es que durará para siempre; eterno…Por hoy, out 27.