Tuto Tavárez

El Club MARAME de Licey, que son las siglas de Matías Ramón Mella, cumple 34 años de fundado este martes 17.

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El año pasado, junto al chino Suazo estuve en las instalaciones de este club y la verdad es que quedamos impresionados, es un oasis en medio de Licey.

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Con decenas de niños y jóvenes jugando béisbol, fútbol, baloncesto, pin pon y otras disciplinas deportivas y manifestaciones culturales y sociales.

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Veamos lo que me escribe su presidente, el bueno amigo Abel Rodríguez sobre el cumpleaños del club que honra el héroe del cañonazo del 27 de febrero.

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Hoy, 17 de marzo, el Club Matías Ramón Mella (MARAME) cumple 34 años de su formal fundación en la comunidad de la Chiva.

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EN 1992, un grupo de jóvenes soñadores e inquietos de la Chiva, Licey Al Medio, dieron inicio a este gran proyecto, que hoy es una realidad para el disfrute de toda nuestra comunidad.

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En principio, nuestra aspiración material era obtener un pequeño terreno para un local y una cancha, para ayudar a nuestra juventud a trillar el buen camino, simplemente eso.

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Hoy, gracias al esfuerzo, a nuestra perseverancia, a nuestra resiliencia, sacrificio y trabajo constante, contamos con lo que podemos definir como uno de los más completos proyectos sociales de uso público, autosostenible, para el desarrollo integral de toda la comunidad de Licey Al Medio y zonas vecinas.

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Este proyecto cuenta con un hermoso salón de ventas, área verde, cancha de baloncesto, parque infantil, estadio de softball y pequeñas ligas, amplio parqueo y gacebo de reunión.

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Pero también, contamos con escuelas de ajedrez, escuela de fútbol, escuela de voleibol, escuela de baloncesto infantil y juvenil, práctica de beisbol, de softball, escuela de Taekwondo y próximamente tendremos otros programas y proyectos.

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Agradecidos de quienes iniciaron este gran esfuerzo comunitario, de quienes lo han continuado y de quienes de una u otra manera han confiado en el Club MARAME, para que hoy por hoy sea considerado como un proyecto para el bienestar de nuestras comunidades.



Abel Rodríguez

Presidente

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SQUEEZE PLAY: Outlet, tienda donde se venden saldos de marcas conocidas a precios reducidos…¿Falta Mucho para el 27 de febrero?…A Osvaldo Rodríguez Suncar se le mueve la recta…Vi una advertencia de Ozzie y el radar marcó 99 millas…Por cierto, cronistas deportivos, sigan retirando peloteros…Ahí estaban Emilio Bonifacio y José Reyes comentando desde el loanDepot Park…Como conocen el juego de primera mano, el Bony y la Melaza lucieron muy bien…Estaba con Venezuela contra Italia, porque este país disfruta más ganar en béisbol que los italianos…Incluso, Paolo Modolo está más preocupado por un juego de fútbol del 26 de marzo…La selección de Italia se mide Irlanda del Norte y para clasificar al Mundial tiene que ganar…La agencia libre de Lidom está al rojo vivo…Jochy Sánchez fue entrevistado el domingo en la Hora del Deporte, de Héctor Cruz…Jochy anunció que buscará la presidencia de las Águilas Cibaeñas…Quiere ponerle música a la presidencia…Así es, que si Víctor García Sued piensa reelegirse que lo anuncie con tiempo…O cualquier otro que aspire…Las elecciones en las Águilas son tradicionalmente en el mes de junio…Es decir, dos meses…Me contaba ‘Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Homofobia es el miedo a quedarse sin el móvil…Por hoy, out 27.