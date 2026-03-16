Tuto Tavárez

Después de 12 años con las Águilas Cabañas, Richard Rodríguez decidió explorar otra franquicia en Lidom.

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Richard anunció que no seguiría y las Águilas lo despidieron con altura, agradeciendo todos los años de servicios y deseando suerte, al nativo de la Canela, Santiago.

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El domingo 15 de marzo, fue la fecha en que los agentes libres pueden firmar con otro equipo, que no es el suyo.

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El caso de Richard Rodríguez viene a confirmar lo que dijo Tony Peña en el exitoso encuentro de Leyendas de las Águilas Cibaeñas.

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Tony aseguró y lo ha repetido en otras ocasiones, que las leyendas de un equipo terminaron con la agencia libre.

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Los jugadores cuando tienen la oportunidad buscan una mejor oferta económica y siempre habrá equipo con mayores recursos que otros.

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El Canelero siempre se entregó a la causa amarilla, dispuesto a lanzar en todos los juegos si era necesario.

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Incluyendo, Series Regulares, semifinales y postemporada, Richard actuó en 205 juegos con la camiseta amarilla, con 207.0 entradas.

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Su marca fue de 14-13 con 20 juegos salvados y salvó la friolera de 56 juegos con solamente 11 blownsave, efectividad de 3.00 y un WHIP de 1.13.

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En las 207.0 entradas ponchó a 243 rivales, otorgó 40 bases por bolas, permitió 183 imparables, 93 carreras, de ellas solo 69 fueron limpias.

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En 2025 tuvo una formidable campaña en la Liga Mexicana de Béisbol, en una temporada que vapulearon la mayoría de los lanzadores.

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Con Monterrey tuvo marca de 4-2 y efectividad de 2.62 en 33 juegos, permitió 10 carreras, 10 transferencias y 39 ponches propinados.

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En Grandes Ligas, donde lo apodaron el “Perro Flaco”, tuvo marca de 16-14 y efectividad de 3.28, con 19 salvados, tiró 228.0 capítulos y abanicó a 230 rivales.

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Con 36 años, Richard Rodríguez puede ser útil a cualquier equipo de Lidom, donde se le conoce como el “Candado del Octavo”. Suerte, Canelero. Ah, de último minuto, se quedó en el Cibao, firmó con los Gigantes.

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SQUEEZE PLAY: 20 dientes de leche tenemos los humanos en la primera infancia…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…En el Clásico Mundial de Béisbol, se puede perder un juego y ser campeón, pero, no en semifinal…No vamos a derramar más lágrimas ni buscar chivos expiatorios, se perdió y punto…En los eventos no hay victoria segura, porque todos se preparan para ganar…Simplemente, un gran equipo no pudo ser campeón…Terminó el Baloncesto Superior de Santiago, donde el club Sameji se coronó campeón…Si Meyvin López es el “Señor de los Anillos”, Pablo el hijo mío es el “Señor de los Relojes”, tiene como 50…Se está jugando la final en Puerto Plata…De Santiago debieran enviarle fanáticos a Puerto Plata, porque se ven las gradas vacías…Fulminada la teoría de que baloncesto es la Selección del país…Todas las almas dominicanas estaban en equipo de béisbol del Clásico…Las chicas infantiles del Cibao FC hicieron historia…Las jovencitas Naranja ganaron un juego 21-0 frente a Matancitas Club de Fútbol…Se salvaron Johnny Nieto, Manuel Acevedo, David Cepeda, Dilio Guerrero y Chago Martínez, que no tuvieron que narrar esos 21 goles…Terminaban narrando por señas…La jovencita Luna Castillo anotó 6 goles, Luna Tavárez 4, Delianny Pérez y Ema Nenseff con 3, Lisbeth Fermín 2, , Emman Polanco, Valeria Reyes y Yesli López con uno…Usted imagina 21 veces decir ¡Goooooool!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en la Universidad O&M, estas siglas significan, Organización y Método…Por hoy, out 27.