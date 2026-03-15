Tuto Tavárez

El famoso hoyo 18 del golf es como la meta para los golfistas después de un largo recorrido.

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Incluso, existe una leyenda de una botella whisky escocés y el hoyo 18 de un campo de golf.

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La historia popular afirma que los 18 hoyos, coinciden con los 18 tragos de una botella de whisky escocés.

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Aunque se considera más un mito divertido, que una razón funcional y real, que se le ocurrió algún golfista.

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Recientemente, Guillermo Ottenwalder nos envió un video, donde el autor habla de los 18 chupitos de un Black Label, por lo que se adoptó este número al importante hoyo.

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La estandarización de los 18 hoyos en el golf proviene del Old Course de St. Andrew, precisamente en Escocia.

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En el año 1764 se redujo de 22 a 18 hoyos, lo que se consolidó oficialmente en 1858, influyendo al resto del mundo.

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El campo tenía inicialmente 12 hoyos y se jugaban 10 de ida y vuelta, para totalizar 22 huecos.

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Se atribuye a William St. Clair de Roslin y otros miembros, quienes tomaron la decisión de fusionar los primeros hoyos.

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El Royal and Ancient Golf Club (R&A), de St. Andrew, adoptó el recorrido de los 18 hoyos.

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En 1933 se estandarizó oficialmente, convirtiéndose el formato predominante para el golf profesional y amateur.

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Aunque por la condición del terreno, hay campo que no tienen 18 hoyos, como es el de Jarabacoa, el cual tiene 9 y le dan dos vueltas.

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Una regla que me explicó Leo Sánchez, es que las salidas se hacen desde diferentes hoyos en Jarabacoa.

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La estrella del campo de golf de Jarabacoa es Andrés Dilonex, quien puede recorrer el mismo, con una venda en los ojos.

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SQUEEZE PLAY: Tokiotas es el gentilicio de los naturales de Tokio…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si a Fracatira le dicen que hay 18 tragos para recorrer los 18 hoyos, fuera mejor que Tiger Woods…Hablando de Fracatira, conversé con Rafael Furcal y me dijo, que ese, Guarino De la Rosa es su amigo…Furcal estaba compartiendo con Leo Sánchez y su hijo Leopoldo en el lonDepot Park…Italia le ganó a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol y en las eliminatorias clasificatoria del baloncesto femenino…Puerto Rico se la empata cuando se enfrente en fútbol con Italia…Paolo Modolo se ríe y dice, no lo cambio por un 10-0…Atención dominicanos residentes en Nueva York…El 11 de abril, los primeros 18,000 fanáticos que lleguen a City Field, reciben un bobblehead de Juan Soto…Pero, no es un cabezón cualquiera, es el 40/30 de 2025…Soto pegó 43 jonrones y estuvo a 2 bases robadas del 40/40, ya que se estafó 38…Será sábado a las 410 de la tarde contra Atlético de Oakland…Si no puede estar el 11 de abril, atención Max Medina, el 25 de junio para los primeros 18,000 fanáticos, habrá cards (postalitas) con el bobblehead incrustado…Es jueves a las 7:10 de la noche contra los Cachorros de Chicago…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, los Países Bajos conservan más de mil molinos de viento repartido por todo su territorio y muchos todavía están en uso para moler grano o para hacer papel o aceite con la semilla de girasoles. La función original era el drenaje del agua…Por hoy, out 27.