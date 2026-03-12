Tuto Tavarez

La gerencia del Club Sameji, que preside Joerinson Duvelsié, que integran además un grupo de deportistas, reconoció a Joel Ramírez retirando la camiseta número 20, en acto de justicia.



Pero, hablemos en esta entrega, de los reglamentos para utilizar los números en el baloncesto, lo que varía de una institución a otra.



Por ejemplo, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que en principios la A era de Amateur, pero quitaron esa palabra, tiene sus recomendaciones para los números.



FIBA recomienda que no se utilicen los números 1, 2 y 3, sino que sean del 4 al 15, donde el 6 es reservado para el Capitán.



También, puede autorizar a cualquiera de sus Federaciones, para usar otros números por alguna razón especifica.



La NBA no permite número de 3 dígitos, (El árbitro tendría que ser un pulpo para señalar los números), y con ello buscan mantener la claridad durante el juego.



Los jugadores no pueden usar en la NBA, números con el cero delante, es decir, 04, sino 4.



Tampoco puede usar el 69 y superiores. “Debido a posibles preocupaciones por asociación inapropiada u ofensiva”, dice textualmente.



El número 6 está retirado por la NBA, como reconocimiento del impacto de Bill Russell, de Boston Celtics. (Por eso LeBron James y Alex Caruso cambiaron franela.



El Baloncesto Universitario tiene su propia regla y permite que las camisetas sean enumeradas del 1 al 5, utilizando números arábigos (1, 2, 3, 4 y 5) o en números romanos (I, II, III, IV y V).



Las Ligas de Baloncesto de Europa, todas tienen sus propias reglas en cuanto a los números de los dorsales.



Recordemos, que después del repentino fallecimiento de Kobe Bryan, quien cumplió 6 años del accidente el pasado 26 de enero, los Ángeles Lakers retiraron los números 8 y 24 que utilizó la Mamba Negra.



Hay muchos números emblemáticos, que han sido la identidad de muchos grandes del aro y el balón. Ejemplos: Michael Jordan (23), Kareem Abdul-Jabbar (33) y Magic Johnson (32).



SQUEEZE PLAY: Lebron James utilizó el número 23, en homenaje a Michael Jordan, su ídolo de infancia…¿falta mucho para el 27 de febrero?…Una pregunta si ánimo de ofender…Ahora que Moca tendrá los Héroes en la Liga Nacional de Baloncesto, dejará Santana Martínez los Metros de Santiago para ser un héroe?…Reeecojan…Me dice Max Medina, que la foto de Miguel Solano, que publicamos ayer en la columna, la tomó él en 1985…Un palo el juego de República Dominicana y Venezuela en Vapeo Bar…Para este viernes, cuando nos enfrentamos a Corea del Sur, el Chichi Pérez tirará la puerta por la ventana…Suerte que es al aire libre…A propósito de Corea del Sur, lean esta perla…En la otra Corea, es decir, Corea del Norte, está prohibido el uso de jeans al considerarlo un símbolo de la infiltración capitalista occidental y el imperialismo estadounidense…Kim Jong-Un, no se imagina la tabla de salvación que han sido los jeans por esta zona…Félix Fermín y Miguel Tejada ya están dirigiendo los entrenamientos de sus equipos en México…Fermín con los Tecolotes de Dos Laredo…Tejada con los Bravos de León…En Japón hay un pitcher dominicano que se llama Sauryn Lao…Suena asiático…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Chino Mandarín es un idioma que no tiene distinción gramatical de género…Por hoy, out 27.

