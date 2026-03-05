Tuto Tavárez

El domingo se cumplen 11 años que Cibao FC debutó en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que fue el choque de apertura.

La apertura del evento futbolístico coincidió con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer.

Ese primer encuentro fue Cibao FC y Atlético Vega Real, quienes empataron 2-2, jugando por primera vez en césped artificial.

El primer gol en la historia del Cibao FC lo anotó el español Aitor Ramírez al mi8nuto 72 y él mismo hizo el segundo al 87.

En estas Bodas de Acero, la LDF es la entidad deportiva de mayor crecimiento en el país y en cuanto a los clubes, los hechos del Cibao FC son elocuentes.

El club Naranja, con cinco coronas en 10 torneos, más la Copa Dominicana y su participación en evento internacionales de la Concacaf, ha llenado el espacio para el que fue creado.

Hablando de creación recordar a sus ideólogos: Los ingenieros Manuel Estrella y Felito García, Monseñor Agripino Núñez Collado, que En Paz Descanse, José Clase, Mícalo Bermúdez, entre otros.

Gracias a ellos, se hizo un estadio homologado FIFA, que ha servido de escenarios a varios eventos internacionales, como aquella histórica visita de las Chivas de Guadalajara al Cibao FC.

Incluso, el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, será jugado en el estadio Cibao, de Santiago de los Caballeros.

En la actualidad, bajo las riendas del doctor Milton Ray Guevara, la LDF celebra el torneo más largo, de todos los que se celebran en el país.

Nuestras selecciones ya son consideradas de peligro y el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, José Deschamps se esfuerza cada día por seguir mejorando.

Ah, como es Día Internacional de la Mujer, no olvidemos que aquí se celebró con éxitos, el Mundial Femenino Sub 17.

Definitivamente, el fútbol dominicano es un ¡Gooolaaazooo!

SQUEEZE PLAY: Ahora que se habla de examen para la licencia de conducir, nadie debiera recibir una licencia porque sepa echar un carro a rodar. La exigencia del intrant debe ser, un curso obligatorio de manejo defensivo. Si conduce a la defensiva se cuida él y cuida a los demás…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La misma noche eliminaron La Joya (Plaza Valerio) y los Pepines (Cupes)…Sameji y Pueblo nuevo van a la final…Si gana Sameji, Max Medina tomará un vuelo y vendrá a celebrar…Si gana Pueblo Nuevo viene Carlos Mejía…El comunicador René Sosa está feliz en Matanzas con la actuación de Oliver García…René defiendo que Oliver es nativo de Matanzas…La Bala, como apodan a Oliver, se llevó un camión de trofeos…Joerinson Duvelsié fue el Gerente del Año…La última vez que conversé con Joerinson fue el estadio Cibao, donde él estaba mirando un juego de Águilas Cibaeñas, le gusta el béisbol…Qué duro es mi primo Rigoberto Tavárez…Este viernes comienza para nosotros el Clásico Mundial de Béisbol…Buena vibra muchachones…Lo hicieron bien en los partidos amistosos en el estadio Quisqueya Juan Marichal…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Feliz Navidad fue el primer mensaje enviado por SMS. Fue el 3 de diciembre de 1992 por el joven ingeniero Neil Papworth y lo envió desde la PC de su oficina, eran escuetos 160 caracteres…Por hoy, out 27.